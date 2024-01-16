Банки Китая усиливают ограничения в отношении россии из-за санкций США, — Bloomberg Сегодня 11:34 — Мир

Банки Китая усиливают ограничения в отношении россии из-за санкций США, — Bloomberg

Государственные банки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США одобрили вторичные санкции в отношении иностранных банков, которые помогают москве в военных действиях против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg

По крайней мере, два банка за последние недели заказали проверку своего российского бизнеса, сосредоточив внимание на трансграничных соглашениях. Банки разорвут связи с клиентами из списка санкций и прекратят предоставлять любые финансовые услуги российскому военному сектору вне зависимости от валюты и места проведения транзакций, сообщили источники агентства.

По их словам, проверка будет распространена на нероссийских клиентов, которые ведут бизнес в россии или переводят критически важные товары в россию через третью страну.

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Этот шаг означает усиление ограничений, введенных китайскими государственными банками, по крайней мере, с начала 2022 года, после того как вторжение россии в Украину вызвало волну санкций со стороны стран, включая США.

Министерство финансов США заявило в прошлом месяце, что будет использовать вторичные санкции против банков, способствующих проведению рф операций по закупке оборудования, необходимого для ее военной машины, расширяя свою финансовую битву против президента владимира путина.

Это событие подчеркивает, в какой мере Китай соблюдает санкции США, несмотря на ее принципиальное противодействие им и обещания поддерживать экономические связи с россией. Правительство Си Цзиньпина избегает оказания какой-либо крупной военной помощи рф, даже несмотря на то, что оно оказывает дипломатическую поддержку путину и расширяет торговлю в областях, не запрещенных санкциями.

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