Банки Китая усиливают ограничения в отношении россии из-за санкций США, — Bloomberg — Finance.ua
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Банки Китая усиливают ограничения в отношении россии из-за санкций США, — Bloomberg

Мир
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Банки Китая усиливают ограничения в отношении россии из-за санкций США, — Bloomberg
Банки Китая усиливают ограничения в отношении россии из-за санкций США, — Bloomberg
Государственные банки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США одобрили вторичные санкции в отношении иностранных банков, которые помогают москве в военных действиях против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
По крайней мере, два банка за последние недели заказали проверку своего российского бизнеса, сосредоточив внимание на трансграничных соглашениях. Банки разорвут связи с клиентами из списка санкций и прекратят предоставлять любые финансовые услуги российскому военному сектору вне зависимости от валюты и места проведения транзакций, сообщили источники агентства.
По их словам, проверка будет распространена на нероссийских клиентов, которые ведут бизнес в россии или переводят критически важные товары в россию через третью страну.
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Этот шаг означает усиление ограничений, введенных китайскими государственными банками, по крайней мере, с начала 2022 года, после того как вторжение россии в Украину вызвало волну санкций со стороны стран, включая США.
Министерство финансов США заявило в прошлом месяце, что будет использовать вторичные санкции против банков, способствующих проведению рф операций по закупке оборудования, необходимого для ее военной машины, расширяя свою финансовую битву против президента владимира путина.

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Это событие подчеркивает, в какой мере Китай соблюдает санкции США, несмотря на ее принципиальное противодействие им и обещания поддерживать экономические связи с россией. Правительство Си Цзиньпина избегает оказания какой-либо крупной военной помощи рф, даже несмотря на то, что оно оказывает дипломатическую поддержку путину и расширяет торговлю в областях, не запрещенных санкциями.
По материалам:
РБК-Україна
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