ВР приняла закон об отмене коммунальных платежей за разрушенное жилье — Finance.ua

ВР приняла закон об отмене коммунальных платежей за разрушенное жилье
Верховная Рада приняла в первом чтении закон об отмене начислений за «коммуналку» в разрушенном в результате войны жилье. Речь идет о законопроекте № 13155.
Об этом сообщил народный депутат от «Слуги Народа», глава ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.
«Закон устанавливает справедливость в начислении платы за коммуналку и обеспечит государственные гарантии социальной защиты гражданам, которые из-за войны лишились жилья», — отметил он.
Что это даст? Согласно пояснительной записке, документ отменяет начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в поврежденном или уничтоженном жилье, которое непригодно для проживания, ведь платить за его содержание означает оплачивать услуги, которые фактически не предоставляются.
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- В случае, если по результатам обследования жилье признано не подлежащим восстановлению, начиная с даты его разрушения останавливается начисление платы за коммуналку.
- В случае признания жилья непригодным для проживания или таким, что создает угрозу жизни и здоровью людей, плата за коммунальные услуги не начисляется в течение всего периода его восстановления или ремонта.
Справка Finance.ua:
- Нацбанк предполагает дальнейшую постепенную корректировку тарифов на коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки их пересмотра являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции;
- при этом НБУ ожидает, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться;
- напомним, с января 2024 года в Украине отменили мораторий на начисление пени за неуплату коммунальных услуг, который действовал с начала военного положения. Теперь должники могут получить не только пеню, но штрафы и инфляционные начисления, если это предусмотрено договором.
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