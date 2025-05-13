ВР приняла закон об отмене коммунальных платежей за разрушенное жилье — Finance.ua

ВР приняла закон об отмене коммунальных платежей за разрушенное жилье Сегодня 17:20 — Личные финансы

ВР приняла закон об отмене коммунальных платежей за разрушенное жилье

Верховная Рада приняла в первом чтении закон об отмене начислений за «коммуналку» в разрушенном в результате войны жилье. Речь идет о законопроекте № 13155

Об этом сообщил народный депутат от «Слуги Народа», глава ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

«Закон устанавливает справедливость в начислении платы за коммуналку и обеспечит государственные гарантии социальной защиты гражданам, которые из-за войны лишились жилья», — отметил он.

Что это даст? Согласно пояснительной записке, документ отменяет начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в поврежденном или уничтоженном жилье, которое непригодно для проживания, ведь платить за его содержание означает оплачивать услуги, которые фактически не предоставляются.

В случае, если по результатам обследования жилье признано не подлежащим восстановлению, начиная с даты его разрушения останавливается начисление платы за коммуналку.

В случае признания жилья непригодным для проживания или таким, что создает угрозу жизни и здоровью людей, плата за коммунальные услуги не начисляется в течение всего периода его восстановления или ремонта.

Справка Finance.ua:

Нацбанк предполагает дальнейшую постепенную корректировку тарифов на коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки их пересмотра являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции;

при этом НБУ ожидает, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться;

напомним, с января 2024 года в Украине отменили мораторий на начисление пени за неуплату коммунальных услуг, который действовал с начала военного положения. Теперь должники могут получить не только пеню, но штрафы и инфляционные начисления, если это предусмотрено договором.

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