ВР поддержала в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг украинцам за рубежом — Finance.ua

ВР поддержала в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг украинцам за рубежом Сегодня 14:35 — Казна и Политика

ВР поддержала в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг украинцам за рубежом

Рада поддержала в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг украинцам. В частности, речь идет о выдаче паспортов для украинцев за рубежом.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11 017 , за него проголосовало 236 народных депутатов.

В частности, здесь решается проблема, чтобы ГП «Документ» продолжил выдавать документы за рубежом.

О чем идет речь

В пояснительной записке говорится, что законопроект должен решить проблему с выдачей паспортов за рубежом.

Напомним, в Украине во время полномасштабной войны был введен экспериментальный проект для выдачи паспортов за рубежом. Срок его действия истекает летом 2024 года.

Рада решила закрепить на уровне закона возможность выдачи паспортов для украинцев за рубежом. Этим занимается государственное предприятие «Документ».

Вводится административный сбор за оформление паспортов, который пойдет в бюджет Украины.

Законом продлевается возможность одновременного оформления паспорта гражданина Украины и паспорта/паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе замену утраченного/похищенного документа или его обмен).

Законопроект предусматривает:

паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет;

срочное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в срок не позднее 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (вместо 10 рабочих дней в действующей редакции).

Авторы указывают, что только в странах ЕС статус временной защиты имеют около 4 млн украинцев. При этом одной из основных проблем, с которыми сталкиваются граждане Украины за рубежом, является оформление паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу (некоторые граждане перемещались за границу из населенных пунктов, где велись боевые действия, и отдельные документы во многих случаях были утрачены, повреждены или уничтожены; у некоторых граждан истекает срок действия паспортных документов, у других — дети достигли соответствующего возраста, с которого необходимо оформлять паспорт и т. п. ).

запретило выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет. Эти документы они могут получить только в территориальном органе или территориальном подразделении миграционной службы. Ранее Правительствогражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет. Эти документы они могут получить только в территориальном органе или территориальном подразделении миграционной службы.

Кого не касается

Эти требования не касаются украинских мужчин (18−60 лет), имеющих право на пересечение границы во время военного положения.

Тогда в МИД Украины добавили , что предприятие ГП «Документ», производящее документы для украинцев, «не входит в сферу управления МИД». Постановление Кабмина касается изменений выдачи паспортов, оформляемых ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП «Документ»: «ДП „Документ“ не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное государственное предприятие, которое входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины».

Справка Finance.ua:

23 апреля 2024 года консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. Эту информацию также прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

в Министерстве внешних дел объяснили, почему запретили предоставлять консульские услуги украинцам за рубежом именно сейчас и когда снимут ограничения.

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