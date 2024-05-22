ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий — Finance.ua

ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий Сегодня 20:40 — Казна и Политика

ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий

Верховная Рада 22 мая проголосовала в первом чтении за законопроект № 9362−1 , вводящий ответственность за ненадлежащее содержание и эксплуатацию объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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«В первом чтении Рада проголосовала законопроект 9362−1 о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. За — 265», — написал Гончаренко в Telegram.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты».

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Документ вводит штрафные санкции за нарушение требований содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений.

Также, как указал Гончаренко, планируется установить уголовную ответственность за нарушение содержания и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, что привело к гибели человека или другим тяжелым последствиям.

УНН По материалам:

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