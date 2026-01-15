ВР не смогла принять изменения, касающиеся предоставления отсрочки для учащихся после 25 лет Сегодня 12:57 — Личные финансы

ВР не смогла принять изменения, касающиеся предоставления отсрочки для учащихся после 25 лет

Верховная Рада 15 января не смогла принять законопроект № 13574, предусматривавший изменения в правилах предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся. Депутаты провалили ключевую правку и решили отправить документ на повторное второе чтение.

Об этом сообщает корреспондентка Суспільн ого.

Верховная Рада отправила на доработку законопроект по отсрочкам для военнообязанных. В частности, в сессионном зале спорили по поводу правок, по которым отменяют отсрочку для тех, кто пошел учиться после 24 лет.

Поскольку голосов для принятия в целом не хватило, законопроект вернули в профильный комитет. Это означает, что норма об отсрочке для студентов (получающих образование в последовательном порядке) остается в силе, согласно предыдущему законодательству. Комитет должен доработать текст, учитывая замечания депутатов, и снова вынести его на голосование.

Профильный комитет предлагал точечное, но принципиальное изменение формулировки: заменить слово «получили» на «получали». Хотя правка выглядит технической, она может оказать существенное влияние на право отдельных студентов на отсрочку.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины готовили ко второму чтению законопроект, предусматривавший отмену права на отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет, если они поступают в заведения высшего, профессионального высшего или профессионального образования.

Законопроект пересматривал само право на отсрочку, а не право на образование. Так, мужчины 25+ и далее смогут поступать в учебные заведения, однако сам факт обучения больше не будет автоматическим основанием для отсрочки от прохождения военной службы.

Почему возникла потребность

Как пояснил Бабак, действующая модель позволяла использовать обучение как формальный механизм уклонения от выполнения конституционного долга. Самым показательным примером стала ситуация с аспирантурой:

до полномасштабного вторжения — более 500 поступающих в год;

2022 год — около 4 тыс.;

2023 год — 16 тыс.;

2024 год — более 90 тыс. желающих.

