Впервые за десять лет. Оператор по распределению газа обеспечил 100% расчетов с государством за эксплуатацию газораспределительных сетей — Finance.ua
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Впервые за десять лет. Оператор по распределению газа обеспечил 100% расчетов с государством за эксплуатацию газораспределительных сетей

Энергетика
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Впервые за десять лет. Оператор по распределению газа обеспечил 100% расчетов с государством за эксплуатацию газораспределительных сетей
Впервые за десять лет. Оператор по распределению газа обеспечил 100% расчетов с государством за эксплуатацию газораспределительных сетей
Впервые за 10 лет оператор по распределению газа обеспечил 100% расчетов с государством за эксплуатацию газораспределительных сетей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
«НКРЭКУ приняла постановление, согласно которому с 1 августа 2023 года ведение хозяйственной деятельности по распределению природного газа в городах Харьков и Кривой Рог будет осуществлять новая государственная компания „Газораспределительные сети Украины“ из Группы Нафтогаз», — сказано в сообщении.
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С начала года «Газсети» расширили пределы хозяйственной деятельности на Кировоградскую и Харьковскую области, город Днепр и Днепровский район, где соответствующую деятельность ведут Кропивницкий, Харьковский и Днепровский филиалы «Газсетей».
«Впервые за последнее десятилетие вновь созданный оператор по распределению газа обеспечил 100-процентные расчеты с государством и компаниями-партнерами», — отмечают и министерстве.
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В частности, в пользу государства предприятие уплатило 25 млн грн за эксплуатацию государственных газораспределительных систем и их составляющих.
Кроме того, компания уплатила более 89 млн грн за природный газ — Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», 3,2 миллиона гривен — за транспортировку голубого топлива Оператору ГТС Украины.
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Напомним, что в ноябре 2022 года Правительство приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации газораспределительных сетей государственной формы собственности, которое начало процесс возврата государственного имущества под контроль государства.
«Возврат газораспределительных сетей в государственное управление — это вопрос национальной безопасности. Ведь надежное и бесперебойное газоснабжение гражданам — это критическая необходимость. Кроме того, этот процесс дает старт решению целого ряда проблем, возникших после приватизации облгазов, которая состоялась более 10 лет назад», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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