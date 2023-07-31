Владельцы евробондов «Нафтогаза» согласились на реструктуризацию — Finance.ua

Владельцы евробондов «Нафтогаза» согласились на реструктуризацию Сегодня 08:35 — Фондовый рынок

Владельцы евробондов «Нафтогаза» согласились на реструктуризацию

НАК «Нафтогаз Украины» в пятницу получил согласие инвесторов на реструктуризацию евробондов со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, говорится в сообщении компании на бирже.

Согласно ему, по облигациям-2022 кворум на собрании составил 87,72%, количество голосов «за» — 100%, облигаций-2026 — соответственно 91,33% и 99,72%.

«Таким образом, чрезвычайные резолюции для облигаций 2022 года и облигаций 2026 были приняты. Эмитент и заемщик теперь будут продвигать реализацию предложений», — говорится в сообщении.

Уточнено, что эмитент по запросу заемщика опубликует дополнительное объявление после совершения сделки.

«Я хотел бы поблагодарить всех владельцев облигаций „Нафтогаза“, которые поддержали наши усилия в решении проблемы дефолта по ним. Это позволит компании нормализовать ситуацию на рынках капитала и теснее взаимодействовать, в частности, с международными финансовыми учреждениями, которые не могли оказать поддержки для принятия такого решения», — приводятся в сообщении слова главы НАК «Нафтогаз» Алексея Чернышева.

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В то же время он отметил, что НАК по-прежнему намерен обслуживать свой долг и выполнять свои обязательства, в частности относительно реформы корпоративного управления, а также инвестиционные планы, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства.

Как сообщалось, 13 июля текущего года НАК «Нафтогаз Украины» объявил о начале голосования относительно получения согласия инвесторов на реструктуризацию евробондов со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года. Ожидалось, что оно завершится к концу июля.

Согласно опубликованным данным Consent solicitation на Ирландской фондовой бирже, последний срок голосования — 16:00 по Лондону 25 июля. Оба собрания назначены на 28 июля этого года. Кворум составляет две трети от объема выпуска, решение принимается большинством — не менее трех четвертей от участников собрания. На повторном собрании в случае отсутствия кворума он снижается до одной трети.

Отмечено также, что в рамках выполнения заявленных условий «Нафтогаз» уже перечислил $19,06 млн или эквивалент этой суммы в гривне — первый транш в Резервный фонд по накоплению средств для выплат процентов по евробондам-2026, что соответствует сумме одного купона.

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