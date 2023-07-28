На случай отключений: как передать показания счетчика газа без света и интернета — Finance.ua
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На случай отключений: как передать показания счетчика газа без света и интернета

Личные финансы
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Подавляющее большинство бытовых потребителей газа (98%) — это клиенты «Нафтогаза», которые должны передавать показания счетчиков именно этой госкомпании. Проще всего это делать онлайн. Но украинцев предупреждают о новых отключениях света, поэтому важно знать, как передать показания счетчика газа без света и интернета.
В целом «Нафтогаз» дает возможность сообщать о потребленном газе несколькими способами. В компании отмечают, что клиентам нужно ежемесячно обновлять данные в личном кабинете на сайте компании или с помощью чат-ботов.
Но если у людей нет доступа к интернету, передавать эту информацию можно и другим путем. В частности, можно обратиться на горячую линию компании по телефонам:
  • 066−300−28−88,
  • 098−300−28−88,
  • 093−300−28−88.
«Звонить можно в рабочие дни с 8:00 до 19:00. В выходные — с 9 до 19:00», — предупредили в «Нафтогазе».
Позвонив по любому из этих номеров, нужно набрать в голосовом меню цифру три. После этого клиент сможет поговорить с оператором, который внесет данные в базу.
При первом обращении, вероятно, придется указать номер лицевого счета или код EIC. Первый из них — персональный номер потребителя газа, который помогает идентифицировать его в системе. А EIC код — это персональный номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр). EIC код и номер лицевого счета можно найти в платежке за распределение или поставку газа.

Как вернуть переплату за газ

По материалам:
Обозреватель
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