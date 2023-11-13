Впервые в истории Украина пройдет зиму с помощью собственного газа — «Нафтогаз» — Finance.ua
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Впервые в истории Украина пройдет зиму с помощью собственного газа — «Нафтогаз»

Энергетика
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Впервые в истории Украина пройдет зиму с помощью собственного газа — «Нафтогаз»
Впервые в истории Украина пройдет зиму с помощью собственного газа — «Нафтогаз»
Украина увеличила добычу природного газа, что впервые в истории позволило отказаться от импорта газа.
Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в эфире телемарафона «Единые новости», находясь на форуме «Формула успеха Украины. Большой день с NV».
«Наша добыча сосредоточена преимущественно в Полтавской и Харьковской областях, и мы ее не только сохранили, а увеличили. Это позволило нам фактически входить в эту зиму без импорта природного газа из других стран. Впервые в истории Украины такое событие произошло, эту зиму мы пройдем за помощью собственного газа», — сообщил Чернышев.
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Ранее Чернышев говорил, что Украина рассчитывает пройти эту зиму с газом исключительно собственной добычи.
«Мы не планируем дополнительный импорт. Должны обеспечить себя газом украинской добычи. И это, наверное, произойдет именно этой зимой. Мы предполагаем увеличение использования (газа) именно для электрогенерации. Создан соответствующий резерв под подобные риски, поэтому мы готовы к этому», — утверждал Чернышев в интервью «Радио Свобода».
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Чернышев отметил, что Украина имеет возможность дополнительного импорта, если это понадобится, в частности, речь пойдет о европейских трейдерах.
По словам главы правления «Нафтогаза», сейчас в украинских подземных хранилищах хранится 16 миллиардов кубометров газа.
2,4 млрд кубометров этих запасов — газ иностранных трейдеров, его Украине продавать не будут. Еще до 1,5 млрд кубов — газ частной украинской добычи, а около 4,1 млрд кубов — буферный газ, необходимый для стабильной работы хранилищ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ракурс
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