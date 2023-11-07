«Нафтогаз» призвал потребителей следить за «цветом» газа: в чем причина — Finance.ua

«Нафтогаз» призвал потребителей следить за «цветом» газа: в чем причина Сегодня 10:33 — Энергетика

«Нафтогаз» призвал потребителей следить за «цветом» газа: в чем причина

НАК «Нафтогаз Украины» просит потребителей обращать внимание на цвет пламени в газовых бытовых приборах. Он должен быть исключительно голубым, во всех других случаях следует обращаться в газовую службу.

«Существует распространенный миф, что газ плохого качества горит не голубым, а желтым или красным пламенем. На самом деле к качеству газа это явление не имеет никакого отношения. Желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют лишь о том, что на горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью», — объяснили в « Нафтогазе ».

Существует несколько причин, почему пламя на газовых бытовых приборах не голубое. Это неправильная регулировка подачи воздуха в горелку или загрязнение сопла горелки, недостаточное количество кислорода в помещении и недостаточное давление.

«Итак, первое, что вы должны сделать, когда видите отличный от голубого цвет горения в ваших газовых приборах — обратиться в службу газа», — отмечается в сообщении.

За низкое давление в системе отвечают облгазы. Именно операторы ГРС устраняют аварийные ситуации, чинят распределительные сети. Единый телефон службы газа — 104.

В компании также отметили, что самостоятельное вмешательство в работу газовых приборов опасно и может привести к утечкам газа или другим несчастным случаям, например, пожарам или отравлениям.

УНІАН По материалам:

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