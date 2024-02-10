Впервые с начала полномасштабного вторжения Украина поставила рекорд по экспорту — Минэкономики Сегодня 06:16 — Казна и Политика

В январе 2024 года Украина достигла рекордного показателя физических объемов экспорта за время полномасштабного вторжения — отечественные производители экспортировали 12 млн тонн продукции.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что в январе впервые к экспортным операциям привлечено судно, застрахованное от военных рисков по страховке UNITY.

«Мы очень близки к выходу на довоенные физические объемы экспорта. В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн тонн продукции. Это всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года. Из них 8,7 млн ​​тонн было вывезено морским транспортом», — отметила Свириденко.

Она сообщила, что в прошлом месяце к погрузке в портах Большой Одессы направилось первое судно, застрахованное от военных рисков по страховке UNITY. Стоимость страховки — 0,75% от стоимости судна, что значительно дешевле, чем во время действия BCGI.

Свириденко подчеркнула, что такой сценарий возможен только при условии, когда у украинских экспортеров будет возможность свободно отправлять контейнеры по морю. Для этого необходимо восстановить страховой рынок для морских перевозок.

Напоминание Минэкономики

Программа страхования судов Unity призвана удешевить страхование морских перевозок зерна и других важных продовольственных товаров в территориальных водах Украины, что приведет к увеличению объемов украинского экспорта. Общий объем покрытия по программе составляет 50 млн долларов.

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«По подсчетам, предложенный механизм страхования позволит удешевить стоимость страхования зерна в среднем примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что позволит зернотрейдерам сэкономить около 100−140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4 млрд грн», — говорится в ведомстве.

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