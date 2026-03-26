Возвращается ли Wizz Air в Украину — объяснение компании Сегодня 12:03

Венгерская авиакомпания Wizz Air прокомментировала недавнее сообщение в социальных сетях о «возвращении в Украину», отметив, что речь шла о рекламной кампании по набору персонала.

Об этом авиаперевозчик сообщил в комментарии Суспільному.

В компании подчеркнули, что кампания была направлена ​​исключительно на продвижение карьерных возможностей для граждан Украины. Там подчеркнули, что никоим образом не хотели создать впечатление о возобновлении полетов.

«Единственной целью этой (рекламной. — Ред.) кампании было продвижение карьерных возможностей в Wizz Air для граждан Украины, ведь мы и далее стремимся поддерживать развитие украинской гражданской авиации. Кампания не преследовала цель создать впечатление о (незамедлительном) возобновлении полетов в или из Украины», — говорят в компании.

Там отметили, что, учитывая войну в Украине и закрытое воздушное пространство, Wizz Air не может возобновить деятельность.

Планы возвращения на рынок Украины

«Wizz Air остается преданной украинскому рынку и с нетерпением ожидает возможности вернуться, как только это станет возможным. Мы искренне надеемся на скорейшее завершение войны и на то, что сможем возобновить рейсы и снова соединить Украину с остальной Европой. Чтобы это стало возможным, нам нужно предварительно провести подготовительную работу, привлекая украинских специалистов и поддерживая развитие местной экономики», — отметил авиаперевозчик.

Также в Wizz Air утверждают, что стремятся стать одной из первых авиакомпаний, которые вернутся в Украину, как только это позволят обстоятельства.

Справка Finance.ua:

ранее в Instagram Wizz Air запустила рекламную кампанию с сообщением «Украина, мы возвращаемся домой». Гиперлинк в этом объявлении ведет к форме подачи заявки на участие в виртуальной информационной сессии для пилотов по Украине;

В 2025 году авиакомпания Wizz Air сообщала, что готова возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня с россией. Компания собирается возобновить около 30 маршрутов;

международный аэропорт «Львов» изучал возможность открытия рейсов для гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения безопасности.

