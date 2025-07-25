Возобновляемая энергетика дешевеет — отчет 25.07.2025, 03:41 — Технологии&Авто

Возобновляемая энергетика дешевеет — отчет

До сих пор распространено мнение, что проекты возобновляемой энергетики — это перспективно, привлекательно, однако дорого и непрактично. В противовес этому мнению, исследования демонстрируют, что большинство проектов возобновляемой энергетики уже дешевле использования ископаемого топлива.

91% введенных в эксплуатацию мощностей по производству возобновляемой энергии в промышленных масштабах обеспечивают более дешевую электроэнергию, чем самые дешевые источники ископаемого топлива. Этот прогресс был обусловлен благотворным циклом непрерывных технологических инноваций, значительной экономией масштаба в производстве и все более благоприятными политическими рамками. Согласно отчету , обнародованному Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA),Этот прогресс был обусловлен благотворным циклом непрерывных технологических инноваций, значительной экономией масштаба в производстве и все более благоприятными политическими рамками.

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«Мы находимся на пороге новой эры. Ископаемое топливо подходит к концу. Солнце всходит над веком чистой энергии. Мы прошли точку невозврата», — подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, речь идет уже не о чистой энергии, а об экономической целесообразности и национальной безопасности. Цены на ископаемое топливо и спрос на него становится все более нестабильными и непредсказуемыми.

Такие организации, как IRENA и Международное энергетическое агентство (МЭА) используют показатель приведенной стоимости энергии (LCOE). Она представляет собой среднюю чистую текущую стоимость производства электроэнергии электростанцией за весь срок ее эксплуатации. Это суммарный показатель, рассчитываемый путем разделения общей стоимости жизненного цикла проекта на его ожидаемую общую выработку энергии. Другими словами, это минимальная цена, по которой электроэнергия должна продаваться для достижения безубыточности проекта за весь срок эксплуатации.

Результаты анализа IRENA продемонстрировали, что для наземных ветровых станций LCOE составляет $0,034/кВтч. Это делает ветровые станции самым доступным источником электроэнергии на Земле. Солнечные фотоэлектрические установки продемонстрировали показатель LCOE на уровне $0,043/кВтч или $43/МВтч. Гидроэлектростанции — $0,057/кВт·ч. Для сравнения, несубсидированная норма потребления электроэнергии для новой газовой электростанции комбинированного цикла, которая часто считается самым дешевым вариантом на ископаемом топливе, составляет от $0,045 до $0,115/кВт·ч.

Однако показатель LCOE не отображает всю картину. К примеру, он не учитывает затраты на управление изменчивостью непостоянных источников энергии, таких как солнечная и ветровая. В отчете IRENA показано, что стоимость аккумуляторных систем хранения энергии для коммунальных предприятий также резко упала на 93% с 2010 года. Однако промышленные производители возобновляемой энергетики нуждаются в больших объемах для хранения энергии.

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Следует также учитывать и место, где будут размещаться альтернативные источники энергии. Большинство богатых ресурсами мест для солнечной энергетики (пустыни) и ветроэнергетики (равнины и побережья) часто находятся вдали от городов и промышленных центров.

Кроме этого, показатель LCOE не учитывает такие последствия экономической деятельности, как негативные внешние эффекты, в частности, загрязнение окружающей среды вследствие сжигания ископаемого топлива, тогда как источники возобновляемой энергетики лишены этого. Наиболее быстрый рост и наибольшую отдачу в ближайшие десятилетия, вероятно, принесут технологии, обеспечивающие переход на возобновляемые источники энергии.

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