Самые популярные бензиновые авто: что покупали украинцы в 1 полугодии (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные бензиновые авто: что покупали украинцы в 1 полугодии (инфографика) 25.07.2025, 13:00 — Технологии&Авто

Самые популярные бензиновые авто: что покупали украинцы в 1 полугодии (инфографика)

За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями.

Об этом пишет «Укравтопром».

Это на 14% меньше, чем в прошлом году.

Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в I полугодии 2024 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас — 37%.

Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер HYUNDAI Tucson.

Спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 3%, до 53,1 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 48% в I полугодии 2024 г.

Раньше мы писали о самых популярных месяцах для покупки авто:

октябрь (9,3% всех проверок carVertical),

ноябрь (8,8%)

сентябрь (8,7%).

Многие покупатели спешат приобрести транспортное средство до зимы, что делает осень чрезвычайно активным периодом на рынке подержанных автомобилей. Однако повышенный спрос в настоящее время также приводит к росту цен, так что покупатели должны быть готовы потратить больше, если покупают осенью.

Конец года — благоприятное время для смены автомобиля. Чтобы выполнить план продаж и распродать подержанные модели перед Новым годом, автосалоны часто предлагают скидки или дополнительные стимулы.

Справка Finance.ua:

Украинские водители все чаще подмечают на дорогах новый тип дорожных знаков. Это круглые с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне. Они не являются обязательными для выполнения, однако содержат важную информацию для безопасного движения.

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