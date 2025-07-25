Самые популярные бензиновые авто: что покупали украинцы в 1 полугодии (инфографика) — Finance.ua
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Самые популярные бензиновые авто: что покупали украинцы в 1 полугодии (инфографика)

Технологии&Авто
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Самые популярные бензиновые авто: что покупали украинцы в 1 полугодии (инфографика)
Самые популярные бензиновые авто: что покупали украинцы в 1 полугодии (инфографика)
За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями.
Об этом пишет «Укравтопром».
Это на 14% меньше, чем в прошлом году.
Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в I полугодии 2024 года они охватывали 43% рынка новых авто, то сейчас — 37%.
Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер HYUNDAI Tucson.
Самые популярные бензиновые авто: что покупали украинцы в 1 полугодии (инфографика)
Спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 3%, до 53,1 тыс. ед. Они охватили 47% первоначальных продаж подержанных легковушек, против 48% в I полугодии 2024 г.
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Раньше мы писали о самых популярных месяцах для покупки авто:
  • октябрь (9,3% всех проверок carVertical),
  • ноябрь (8,8%)
  • сентябрь (8,7%).
Многие покупатели спешат приобрести транспортное средство до зимы, что делает осень чрезвычайно активным периодом на рынке подержанных автомобилей. Однако повышенный спрос в настоящее время также приводит к росту цен, так что покупатели должны быть готовы потратить больше, если покупают осенью.
Конец года — благоприятное время для смены автомобиля. Чтобы выполнить план продаж и распродать подержанные модели перед Новым годом, автосалоны часто предлагают скидки или дополнительные стимулы.

Справка Finance.ua:

  • Украинские водители все чаще подмечают на дорогах новый тип дорожных знаков. Это круглые с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне. Они не являются обязательными для выполнения, однако содержат важную информацию для безопасного движения.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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