Доля солнечной энергетики в мире за три года выросла почти в два раза — Finance.ua

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Доля солнечной энергетики в мире за три года выросла почти в два раза

Энергетика
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Доля солнечной энергетики в мире за три года выросла почти в два раза
Доля солнечной энергетики в мире за три года выросла почти в два раза
По итогам апреля доля солнечной энергетики в мировом производстве электроэнергии впервые достигла 10%.
Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Ember Energy.
Отмечается, что доля солнечной энергетики за последние три года выросла почти вдвое.
Для сравнения, в апреле 2022 года на нее приходилось 5,4% от общего объема генерации электроэнергии.
Доля солнечной энергетики в мире за три года выросла почти в два раза
Благодаря такому росту, солнечная энергия стала четвертым по величине источником электроэнергии в мире, опередив ветровую и ядерную энергетику.
Впереди ее остаются только уголь, природный газ и гидроэнергетика.
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По материалам:
Дзеркало Тижня
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