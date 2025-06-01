Доля солнечной энергетики в мире за три года выросла почти в два раза — Finance.ua

Доля солнечной энергетики в мире за три года выросла почти в два раза Сегодня 07:15 — Энергетика

Доля солнечной энергетики в мире за три года выросла почти в два раза

По итогам апреля доля солнечной энергетики в мировом производстве электроэнергии впервые достигла 10%.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Ember Energy.

Отмечается, что доля солнечной энергетики за последние три года выросла почти вдвое.

Для сравнения, в апреле 2022 года на нее приходилось 5,4% от общего объема генерации электроэнергии.

Благодаря такому росту, солнечная энергия стала четвертым по величине источником электроэнергии в мире, опередив ветровую и ядерную энергетику.

Впереди ее остаются только уголь, природный газ и гидроэнергетика.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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