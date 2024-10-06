Возможно ли расторжение договора аренды земли из-за неуплаты арендной платы — Finance.ua

Возможно ли расторжение договора аренды земли из-за неуплаты арендной платы Сегодня 14:16 — Недвижимость

Возможно ли расторжение договора аренды земли из-за неуплаты арендной платы

Арендная плата за землю является обязательным платежом, который арендатор обязан вносить арендодателю за пользование земельным участком в соответствии с заключенным договором. Договор аренды может быть досрочно расторгнут по решению суда по ряду причин, в частности, в случае систематической неуплаты арендной платы.

Об этом пишет «Земельный фонд Украины».

Основания для прекращения договора аренды земли

Согласно ст. 32 Закона Украины «Об аренде земли» по требованию одной из сторон договор аренды земли может быть досрочно расторгнут по решению суда в случае:

неисполнения сторонами обязанностей, предусмотренных статьями 24 и 25 настоящего Закона и условиями договора;

случайного уничтожения или повреждения объекта аренды, существенно препятствующего предусмотренному договором использованию земельного участка, а также на основаниях, определенных Земельным кодексом Украины и другими законами Украины.



Основанием такого расторжения может быть систематическая неуплата арендной платы.

Согласно законодательству договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения договора другой стороной и в других случаях, установленных законом или договором.

Существенным считается такое нарушение стороной договора, когда вследствие причиненного этим вреда вторая сторона в значительной степени лишается того, на что она рассчитывала при заключении договора.

Анализ указанных норм свидетельствует, что законодательные положения, регулирующие спорные отношения, требуют систематической неуплаты арендной платы (два или более случаев) как основания для расторжения договора аренды земельного участка.

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Это рассматривается как существенное нарушение условий договора, поскольку лишает арендодателя возможности получить гарантированные доходы от использования его земельного участка другим лицом.

Напомним, в случае если до 1 января 2025 года владелец неиспользованного земельного участка (пая) или его наследник не оформил право собственности, он признан отказавшимся от получения земельного участка. Такая земля переходит в коммунальную собственность территориальной громады.

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