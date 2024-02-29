Возместить €2,1 млрд: на Google подали в суд более 30 европейских медиакомпаний — Finance.ua

Возместить €2,1 млрд: на Google подали в суд более 30 европейских медиакомпаний Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Возместить €2,1 млрд: на Google подали в суд более 30 европейских медиакомпаний

Более 30 медиакомпаний из 17 европейских стран подали иск против корпорации Google с требованием возместить им 2,1 млрд евро.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Истцы, среди которых немецкий медиагигант Axel Springer, владеющий такими изданиями как Bild, Die Welt, Business Insider, Politico и Fakt, утверждают, что они понесли убытки из-за уменьшения конкуренции на рынке рекламных технологий.

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«Если бы Google не злоупотреблял своим господствующим положением, медиакомпании получали бы значительно более высокие доходы от рекламы и платили бы более низкие комиссии за рекламные технические услуги», — говорится в заявлении, которое цитирует Politico.

Коалиция компаний ссылается на договоренность 2021 года между Google и французскими антимонопольными регуляторами, согласно которой корпорация согласилась выплатить почти 270 млн долларов штрафа и внести определенные изменения в свою рекламную систему и практику.

Тогда регуляторы заявили, что Google использовал свою монопольную позицию, чтобы причинить ущерб издателям и другим продавцам рекламы.

Юридический директор Google Оливер Бетелл заявил, что компания работает с издателями по всей Европе, а ее инструменты помогают веб-сайтам монетизировать содержимое и охватывать новых клиентов.

«Этот иск является спекулятивным и оппортунистическим. Мы будем противостоять этому решительно, делая упор на факты», — сказал Бетелл.

Иск будет рассмотрен в нидерландском суде. Компании объяснили, что решили объединить свои требования во избежание нескольких исков в разных странах.

Орган Европейского Союза по контролю за конкуренцией проверяет Google с 2021 года. Ранее он исследовал возможную монополию корпорации в службе поиска и программном обеспечении для мобильных телефонов, взыскав более 8 млрд евро штрафов.

В июне 2023 года Европейская комиссия выдвинула против Google антимонопольные обвинения из-за его рекламного бизнеса.

hromadske По материалам:

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