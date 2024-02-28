Миллионы владельцев iPhone имеют право получить $349 от Apple: во всем виноват брак — Finance.ua
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Миллионы владельцев iPhone имеют право получить $349 от Apple: во всем виноват брак

Технологии&Авто
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Миллионы владельцев iPhone имеют право получить $349 от Apple: во всем виноват брак
Миллионы владельцев iPhone имеют право получить $349 от Apple: во всем виноват брак
Apple собирается выплатить 35 млн долларов для урегулирования коллективного иска в США. Это означает, что пользователи iPhone будут иметь право на получение до 349 долларов от технологического гиганта, но при одном условии, передает The Sun.
Если вы налоговый резидент США (налоговым резидентом в США являются американские граждане (даже если они не проживают в стране много лет), обладатели грин-карты и миграционного статуса permanent resident (даже если они не живут в США, — ред.) и владеете iPhone 7 или iPhone 7 Plus, то вы можете получить выплату от Apple.
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На компанию подали в суд из-за того, что в некоторых устройствах были обнаружены дефектные чипы, в результате чего возникали проблемы со звуком. Владельцам поврежденных iPhone пришлось чинить смартфоны за собственные средства. Если вы столкнулись с такой проблемой, то вы получите от производителя электронное письмо с уведомлением о компенсации.
Известно, что на компенсацию могут претендовать те налоговые резиденты США, которые приобрели iPhone 7 или 7 Plus в период с 16 сентября 2016 года по 3 января 2023 года, и в этот же период сообщили Apple о каких-либо проблемах со звуком.
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Однако если вы столкнулись с вышеуказанной проблемой, но не получили электронное письмо от Apple, вы можете обратиться к компании сами и узнать о том, можете ли вы претендовать на компенсацию. Для этого нужно написать по адресу info@smartphoneaudiosettlement.com.
Как пишет MacRumors, владельцам смартфонов, получивших электронное письмо об урегулировании спора, нужно будет ответить и подтвердить, каким образом вы хотите получать оплату. Ответить нужно до 3 июня. Согласно предложенному соглашению, требующему одобрения суда Калифорнии 18 июля, те, кто заплатил Apple за ремонт дефектных iPhone из своего кармана, могут получить 349 долларов, а другие — до 125 долларов.
По материалам:
Фокус
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