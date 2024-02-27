Apple планирует представить складной iPhone в 2026 году — Finance.ua

Apple планирует представить складной iPhone в 2026 году 27.02.2024, 00:28 — Фондовый рынок

Apple планирует представить складной iPhone в 2026 году

Хотя Apple немного опоздала с анонсом складного iPhone, на самом деле все указывает на то, что он наконец-то станет реальностью. Однако на это нужно время, ведь одна из целей «яблочной» компании — сделать шарнир в центре устройства как можно незаметнее.

Как сообщает Alpha Economy на сайте Android Authority, Apple решила вывести на рынок складывающийся iPhone в период с сентября по октябрь 2026 года, чтобы он стал частью линейки iPhone 18 и iPhone 18 Pro. Как раз в это время может быть запущен Samsung Galaxy Z Fold 8.

Ссылаясь на внутренние источники Apple, сайт утверждает, что значительное количество людей, занимающихся Apple Vision Pro, было переведено в команду, занимающуюся разработкой складного iPhone — устройства, которое планируют запустить вместе с iPhone 18 и iPhone 18 Pro. Более того, Apple намерена продать 50 млн единиц этого устройства.

Параллельно с этой информацией ходят слухи о том, что проект складного iPhone остановлен, поскольку, хоть Samsung уже и поставила Apple первые панели, они не соответствуют стандартам качества компании. Apple очень серьезно относится к своим стандартам, и если что-то не отвечает им, они либо останавливают проект, либо не останавливаются, пока он не станет соответствовать.

Станет ли складывающийся iPhone реальностью?

И вот это уже большой вопрос. Понятно только, что в Купертино что-то назревает, потому что мы читаем много информации о предполагаемом складном iPhone. Сначала считалось, что первым складным устройством от бренда Apple будет не iPhone, но теперь, похоже, это может произойти, хотя пройдет немало времени, прежде чем мы его увидим.

Понятно и то, что у проекта еще есть время. Все указывает на то, что запуск состоится в 2026 году, каким бы ни было устройство. Все, что нам остается, — это ждать заявления от Apple.

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.