«Воюй или работай»: экономист объяснил принцип, который хотят ввести в Украине — Finance.ua

«Воюй или работай»: экономист объяснил принцип, который хотят ввести в Украине
Уже не первый месяц рассматривают варианты экономического бронирования. Соответствующие законопроекты есть в Верховной Раде, но ни один из них еще не попал в сессионный зал.
Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии рассказал 24 Каналу, что в Украины есть дефицит по средствам в сфере безопасности и обороны. За счет макрофинансовой помощи от партнеров перекрыть этот дефицит невозможно.
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Использовать макрофинансовую помощь для нужд обороны нельзя, ведь это внутренние резервы страны. Раздаются оптимистические заявления о внутренних заимствованиях, но 1,7 триллиона, имеющиеся в бюджете, под них также ожидалось достаточно активное привлечение внутренних средств через облигации внутреннего государственного займа.
Дополнительно собрать примерно 160−180 миллиардов гривен благодаря ВГЗ — выглядит слишком оптимистичным сценарием.
«Если мы берем общий баланс того, что есть, и того, что нужно найти, то без 200 миллиардов экономического бронирования вряд ли обойдется. Фраза „воюй или работай“ — это лишь способ по-другому назвать экономическое бронирование», — заметил Олег Пендзин.
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Он добавил, что власти боятся такого шага, но это хороший способ вывести часть экономики из тени. Ведь доля теневой экономики составляет примерно 40%. Теневой сектор недоплачивает в бюджет в среднем 750−800 миллиардов гривен.
Бороться с этой проблемой можно, в частности, посредством экономического бронирования. К примеру, компании официально, а не в конвертах, будут платить своим работникам рыночную зарплату. Соответственно, налоги и поступления в бюджет возрастут, а люди получат бронь.
«Каждый мобилизованный обходится в более чем миллион гривен. Основная масса этих средств — денежное довольствие военных. Поэтому эти деньги нужно иметь», — отметил Олег Пендзин.
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Также есть ВПК, который производит оружие. Уже известно о ситуациях, когда предприятия не могут предоставить Министерству обороны изготовленную продукцию, потому что им просто за нее нечем заплатить.
Напомним, во вторник, 27 августа премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о четырех шагах правительства для сбора дополнительных средств на оборону, среди которых введение принципа «воюй или работай», который должен вывести рынок труда из тени.
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