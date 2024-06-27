«Война» за чипы: Южная Корея предоставит 13 миллиардов долларов индустрии микросхем — Finance.ua

«Война» за чипы: Южная Корея предоставит 13 миллиардов долларов индустрии микросхем 27.06.2024, 00:16 — Технологии&Авто

Начиная с июля, правительство Южной Кореи инициирует инвестиционную программу на сумму 18 триллионов вон (12,94 млрд долл.) для облегчения финансирования полупроводниковых компаний.

Об этом сообщает The Chosun Daily.

Финансовая поддержка включает в себя масштабное финансирование полупроводниковых компаний, продление льготных кредитов на три года и 3,6 млрд долл. инвестиций в исследования и развитие человеческих ресурсов до 2027 года.

Читайте также Материнская компания TikTok и компания из США разрабатывают передовой ИИ-чип

До 2027 года правительство планирует инвестировать в Корейский банк развития для создания программы низкопроцентных кредитов на сумму 17 триллионов вон (12,22 млрд долл.), а кредитование должно начаться в следующем месяце.

Правительство объявило о пакете поддержки на заседании министров экономики 26 июня. План детализирует комплексный пакет поддержки стоимостью 26 триллионов вон, объявленный президентом Юн Сук-Йолом в прошлом месяце.

Он призван поддержать полупроводниковую промышленность в условиях усиления глобальной конкуренции.

Читайте также Nvidia представила новые чипы для ИИ

Программа финансовой поддержки начнется в следующем месяце, предлагая льготные кредитные ставки от 0,8 до 1% для крупных компаний и от 1,2 до 1,5% для малых и средних компаний.

Кроме того, правительство также работает над продлением на три года налоговых кредитов для развития национальных стратегических технологий.

Также в этот список национальных стратегических технологий могут в будущем включить и производство полупроводников, сообщалось на встрече.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.