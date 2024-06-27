«Война» за чипы: Южная Корея предоставит 13 миллиардов долларов индустрии микросхем — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Война» за чипы: Южная Корея предоставит 13 миллиардов долларов индустрии микросхем

Технологии&Авто
19
Начиная с июля, правительство Южной Кореи инициирует инвестиционную программу на сумму 18 триллионов вон (12,94 млрд долл.) для облегчения финансирования полупроводниковых компаний.
Об этом сообщает The Chosun Daily.
Финансовая поддержка включает в себя масштабное финансирование полупроводниковых компаний, продление льготных кредитов на три года и 3,6 млрд долл. инвестиций в исследования и развитие человеческих ресурсов до 2027 года.
Читайте также
До 2027 года правительство планирует инвестировать в Корейский банк развития для создания программы низкопроцентных кредитов на сумму 17 триллионов вон (12,22 млрд долл.), а кредитование должно начаться в следующем месяце.
Правительство объявило о пакете поддержки на заседании министров экономики 26 июня. План детализирует комплексный пакет поддержки стоимостью 26 триллионов вон, объявленный президентом Юн Сук-Йолом в прошлом месяце.
Он призван поддержать полупроводниковую промышленность в условиях усиления глобальной конкуренции.
Читайте также
Программа финансовой поддержки начнется в следующем месяце, предлагая льготные кредитные ставки от 0,8 до 1% для крупных компаний и от 1,2 до 1,5% для малых и средних компаний.
Кроме того, правительство также работает над продлением на три года налоговых кредитов для развития национальных стратегических технологий.
Также в этот список национальных стратегических технологий могут в будущем включить и производство полупроводников, сообщалось на встрече.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.