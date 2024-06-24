Материнская компания TikTok и компания из США разрабатывают передовой ИИ-чип — Finance.ua

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Материнская компания TikTok и компания из США разрабатывают передовой ИИ-чип

Фондовый рынок
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Материнская компания TikTok и компания из США разрабатывают передовой ИИ-чип
Материнская компания TikTok и компания из США разрабатывают передовой ИИ-чип
Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, совместно с американским разработчиком микросхем Broadcom работает над созданием передового процессора для искусственного интеллекта.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Этот шаг поможет ByteDance обеспечить стабильную поставку высококачественных микросхем на фоне напряженных отношений между США и Китаем.
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Разрабатываемый 5-нанометровый чип будет соответствовать американским экспортным ограничениям, а его производство будет поручено тайваньской компании TSMC.
Это первый известный случай сотрудничества китайской и американской компаний в области разработки таких передовых микросхем после введения Вашингтоном экспортного контроля на передовые полупроводники в 2022 году.
Партнерство по Broadcom поможет ByteDance снизить затраты на закупку и обеспечить стабильные поставки высококачественных микросхем. Однако производство нового чипа не начнется в этом году, поскольку процесс разработки еще не завершен.
По материалам:
Економічна Правда
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