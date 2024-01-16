Война в Украине в ближайшие годы может разделиться на несколько этапов: доклад в Давосе — Finance.ua

Война в Украине в ближайшие годы может разделиться на несколько этапов: доклад в Давосе Сегодня 17:30

Война в Украине в ближайшие годы может разделиться на несколько этапов: доклад в Давосе

В ближайшие два года война в Украине может иметь несколько этапов развития. На это может оказывать влияние как финансовая, так и политическая стабильность мира.

Как сообщает сказано в докладе Всемирного экономического форума.

Как говорится в отчете, в настоящее время в мире есть три области, которые находятся на геополитическом перепутье: война в Украине, напряженность вокруг Тайваня и война между Израилем и Сектором Газа. И эскалация в любой из этих точек может повлиять глобально на весь мир.

Читайте также В Давосе назвали главные глобальные риски

«В течение следующих двух лет война в Украине может как усиливаться, так и повторно быть заморожена. Несмотря на санкции, россия продолжает извлекать выгоду от энергетических доходов и экспорта товаров — и она может еще больше возрасти, если конфликт на Ближнем Востоке расширится», — сказано в отчете.

В частности, на ход войны в Украине могут повлиять следующие факторы:

уменьшение поддержки в США и Европе — это усложнит усилия Украины по поддержанию единства с Западом;

рф продолжит извлекать выгоду из энергоресурсов и экспорта товаров, несмотря на санкции;

в случае эскалации будет использовано обычное оружие, а не ядерное, однако война может распространиться на другие страны;

война может превратиться в периодический конфликт, который продлится годы или десятилетия.

Читайте также Зеленский в Давосе пригласил крупный бизнес инвестировать и восстанавливать Украину

«Постконфликтные сценарии и для Украины, и для россии трудно предсказать, что война может „заморозиться“, что может длиться годами или даже десятилетиями», — говорится в отчете.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.