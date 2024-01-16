Война в Украине в ближайшие годы может разделиться на несколько этапов: доклад в Давосе — Finance.ua

Война в Украине в ближайшие годы может разделиться на несколько этапов: доклад в Давосе
В ближайшие два года война в Украине может иметь несколько этапов развития. На это может оказывать влияние как финансовая, так и политическая стабильность мира.
Как сообщает сказано в докладе Всемирного экономического форума.
Как говорится в отчете, в настоящее время в мире есть три области, которые находятся на геополитическом перепутье: война в Украине, напряженность вокруг Тайваня и война между Израилем и Сектором Газа. И эскалация в любой из этих точек может повлиять глобально на весь мир.
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«В течение следующих двух лет война в Украине может как усиливаться, так и повторно быть заморожена. Несмотря на санкции, россия продолжает извлекать выгоду от энергетических доходов и экспорта товаров — и она может еще больше возрасти, если конфликт на Ближнем Востоке расширится», — сказано в отчете.
В частности, на ход войны в Украине могут повлиять следующие факторы:
- уменьшение поддержки в США и Европе — это усложнит усилия Украины по поддержанию единства с Западом;
- рф продолжит извлекать выгоду из энергоресурсов и экспорта товаров, несмотря на санкции;
- в случае эскалации будет использовано обычное оружие, а не ядерное, однако война может распространиться на другие страны;
- война может превратиться в периодический конфликт, который продлится годы или десятилетия.
«Постконфликтные сценарии и для Украины, и для россии трудно предсказать, что война может „заморозиться“, что может длиться годами или даже десятилетиями», — говорится в отчете.
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