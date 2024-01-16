В Давосе назвали главные глобальные риски — Finance.ua

В Давосе назвали главные глобальные риски Сегодня 18:32

В Давосе назвали главные глобальные риски

15 января в швейцарском Давосе начал работу Всемирный экономический форум (ВЭФ) 2024 года. Традиционно накануне ВЭФ его организаторы опрашивают около 1500 специалистов по рискам, политиков и бизнес-лидеров, пытаясь выяснить, в чем состоит самая большая опасность для мира в ближайшие годы.

В этом году «дезинформация и дезинформирование» заняли первое место среди угроз, с которыми столкнется мировая экономика в краткосрочной перспективе. Опасения по поводу здоровья планеты доминируют в прогнозах на ближайшее десятилетие, и эта тенденция уже прослеживалась в предыдущих опросах.

В этом году более 3 млрд человек примут участие в голосованиях на различных выборах. Причем в США, Индии, Индонезии, Евросоюзе и, возможно, в Великобритании пройдут важнейшие выборы. В докладе рассматривается вопрос о том, как экономики, зажатые высокой стоимостью заемных средств после инфляционного шока, который случается раз в поколение, как раз во время проведения больших выборов, могут создать токсический фон для мира в ближайшие месяцы.

«Когда эти две вещи собираются — экономические трудности, с которыми сталкиваются многие, и рост синтетического контента в сочетании с годом выборов, когда люди принимают решение о том, кто будет управлять ими, — все это может стать очень мощной горючей смесью», — сказала Саадия Захиди, управляющий директор ВЭФ.

Сведение фальшивых новостей в ранг опасности, вызывающий наибольшее беспокойство у людей, отправляющихся в Давос, подчеркивает, что политика рискует стать доминирующей на встрече в горах. Как восстановить доверие — вот тема, с которой сталкиваются лидеры и руководители, пишет Bloomberg. По мнению ВЭФ, широкое распространение дезинформации может подорвать легитимность новоизбранных правительств, повлечь за собой бурные протесты и, возможно, даже терроризм.

«Если некоторые из этих взглядов начнут распространяться на разные представления о реальности, когда дело касается здоровья, когда речь идет о том, что люди думают об образовании, что люди думают о конкретных людях, кто тогда станет обладателем истины?» — сказала Захиди.

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В ближайшее десятилетие дела не лучше. Две трети респондентов ожидают появления многополярного или фрагментированного мирового порядка в этом временном горизонте, в котором средние и крупные государства будут устанавливать и обеспечивать соблюдение правил и норм. Четыре из пяти наибольших проблем связаны с изменением климата.

Около 30% респондентов считают, что вероятность глобальных катастроф вырастет в течение ближайших 24 месяцев и почти две трети опрошенных предвидят такой сценарий в ближайшее десятилетие.

«В ближайшие 10 лет прогноз очень изменился в сторону ухудшения», — считает Захиди.

Результаты опроса «свидетельствуют о преимущественно негативном прогнозе мира в краткосрочной перспективе, который, как ожидается, будет ухудшаться в долгосрочной перспективе, — говорится в сообщении ВЭФ. — На фоне системных изменений в динамике глобальной власти, климате, технологиях и демографии глобальные риски доводят адаптационные возможности мира до предела».

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