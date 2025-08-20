Sense Bank запускает новый тарифный пакет для ветеранов бизнеса — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Sense Bank запускает новый тарифный пакет для ветеранов бизнеса Сегодня 11:50

Sense Bank запускает новый тарифный пакет для ветеранов бизнеса

Как сообщил Sense Bank на своем официальном сайте, с 15 августа бизнес-клиенты финучреждения могут подать заявку на новый тарифный пакет «Бизнес++». Тариф доступен для юридических лиц, учредителями и руководителями которых являются ветераны российско-украинской войны, и компании, в которых не менее 30% сотрудников имеют соответствующий статус. Также «Бизнес++» доступен для физических лиц-предпринимателей — ветеранов и членов их семей, которые открывают или имеют бизнес, а также для предпринимателей, которые трудоустраивают ветеранов.

Как отмечается в новости, открытие счета в рамках тарифного пакета «Бизнес++» в национальной и иностранной валюте, как и открытие самого пакета, является бесплатным. Стоимость обслуживания составляет 1 гривну в месяц во время военного положения и 24 календарных месяца после его окончания.

Кроме того, Бизнес++ предоставляет и другие бесплатные услуги. Таким образом, тарифный пакет предлагает 250 безлимитных платежей в пределах Украины и перечисление заработной платы сотрудникам без оплаты комиссии и дополнительных платежей. Также для владельцев пакета «Бизнес++» ежемесячно доступно 20 билетов в Sense Hub в Киеве и Львове.

Для валютных операций в указанном тарифном пакете предусмотрены следующие условия: комиссия в размере 0,2% при покупке иностранной валюты и 0,15% при ее продаже. Также в пакете предусмотрены специальные условия эквайринга, стоимость которых составляет от 1,1% с каждой транзакции плюс 111 гривен в месяц.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова прокомментировала запуск нового тарифного пакета: «Бизнесы, созданные или развитые ветеранами, требуют особого внимания как со стороны государства, так и со стороны банковского сектора. Тарифный пакет „Бизнес++“ позволяет сконцентрироваться на бизнесе, получить первоклассный сервис со всеми преимуществами современного цифрового государственного банка».

По словам представителей банка, в настоящее время тарифный пакет «Бизнес++» можно оформить в любом отделении Sense Bank.

