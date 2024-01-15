Большинство экономистов ожидают ослабления мировой экономики в 2024 году — опрос — Finance.ua
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Большинство экономистов ожидают ослабления мировой экономики в 2024 году — опрос

Мир
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Большинство экономистов ожидают ослабления мировой экономики в 2024 году — опрос
Большинство экономистов ожидают ослабления мировой экономики в 2024 году — опрос
Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2024 году, считает более половины (56%) главных экономистов компаний, опрошенных в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
Остальные респонденты ожидают сохранения темпов роста мирового ВВП на уровне 2023 года или их ускорения.
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По оценкам Международного валютного фонда, глобальная экономика вырастет на 2,9% в 2024 году после роста на 3% в 2023 году.
Наибольший пессимизм экономисты ощущают по отношению к Европе — три четверти опрошенных (77%) считают, что рост в регионе будет слабым или очень слабым. Тем временем в Южной Азии умеренного или сильного роста ожидают 93% респондентов, в Восточной Азии — 86%.
Темпы роста ВВП США будут варьироваться от умеренных до сильных, считают 56% опрошенных главных экономистов. Еще в сентябре процент составил 78%. В то же время только 13% ожидают высокой инфляции в Штатах и ​​Европе.
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Организаторы ВЭФ опросили 30 главных экономистов банков, консалтинговых фирм, международных организаций и крупнейших компаний, включая Microsoft и Google.
«Мировую экономику снова ожидает испытание в этом году, — отметила управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди. — Мировая инфляция ослабевает, однако рост экономики буксует, финансовые условия остаются жесткими, напряженность усиливается, а неравенство увеличивается, что подчеркивает неотложную потребность в международном сотрудничестве для создания условий для устойчивого и инклюзивного экономического роста.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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