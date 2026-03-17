Война в Иране отправила на «пенсию» крупнейший в мире газовый флот
Одной из стран, наиболее пострадавших от ударов Израиля и США по Ирану, стал Катар.
В настоящее время флот газовозов, принадлежащих государственной компании Nakilat, стал проблемой, поскольку большинство судов простаивают, из-за чего компания несет огромные убытки.
Об этом пишет издание WNP.
После блокировки Ормузского пролива второй по величине в мире экспортер СПГ — Катар — вынужденно остановил добычу сырья. Установки в Рас-Лаффане простаивают уже более недели.
Nakilat — крупнейший в мире оператор газовозов. Компания контролирует почти 70 судов этого типа, что означает почти 10% долю рынка. Компания управляет 14 судами класса Q-Max (суда протяженностью 345 метров и емкостью 266 тыс. куб. м сжиженного газа), 31 Q-Flex (315 метров длиной, около 210 тыс. куб. м газа) и 24 меньшими газовозами.
Сейчас большинство судов без работы. При этом в данных все чаще встречается статус «ожидающего распоряжения». На практике это означает, что газовозы пусты, и руководство Nakilat должно решить, что делать дальше.
Кроме того, шесть судов компании застряли в водах Персидского залива, а именно на якорных стоянках у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, как и многие другие суда. Еще несколько кораблей стоят на якорях «по ту сторону» пролива, ожидая возможности войти.
Так, настоящей «зоной ожидания» для судов катарской компании стал Малаккский пролив и прилегающие к нему воды. В них уже находится около дюжины судов перевозчика. Их скопление объясняется тем, что азиатские страны являются крупнейшими потребителями СПГ из Катара. С точки зрения катарцев Сингапур также безопасная гавань, где в случае необходимости можно произвести ремонт судов.
