Война разделила Украину на экономически разные регионы — анализ НБУ Сегодня 15:05

Экономическое развитие Украины

Полномасштабная война существенно изменила экономическую карту Украины. Уровень деловой активности, инвестиций и восстановления регионов все больше зависит не от классических экономических факторов, а от близости к зоне боевых действий.

Об этом говорится в анализе Национального банка, представленном в Инфляционном отчете.

Как война поделила регионы Украины

По оценке НБУ за время войны разрыв между регионами в экономическом развитии заметно вырос. Чем ближе область к боевым действиям или границе с рф, тем больше потери она несет и тем медленнее происходит восстановление.

Аналитики условно выделяют четыре группы регионов:

прифронтовые — регионы с наибольшими разрушениями и потерями экономической активности;

— регионы с наибольшими разрушениями и потерями экономической активности; пограничные — территории, регулярно подвергающиеся трансграничным обстрелам;

— территории, регулярно подвергающиеся трансграничным обстрелам; условно пограничные — области без прямой границы с рф, а на зоне поражения через объекты критической инфраструктуры;

— области без прямой границы с рф, а на зоне поражения через объекты критической инфраструктуры; тыловые — регионы, отдаленные от боевых действий, среди которых особую роль играют западные области как центры релокации бизнеса и рабочей силы.

Где экономика восстанавливается быстрее

Динамика деловых ожиданий и экономической активности четко отображает географию разрушений.

После резкого падения в 2022 году восстановление в регионах происходило неравномерно. Быстрее всего стабилизировались тыловые области, тогда как прифронтовые и приграничные регионы остаются в более сложном положении из-за рисков безопасности и разрушенной инфраструктуры.

Какие риски видит НБУ

В Нацбанке предупреждают, что наиболее пострадавшие регионы могут войти в фазу восстановления с ослабленной экономической базой. Это увеличивает риск формирования так называемых депрессивных территорий.

Чтобы этого избежать, необходимы не только физическое восстановление, но и комплексные государственные решения:

стимулирование возвращения населения;

создание механизмов страхования инвестиций;

привлечение капитала в наиболее уязвимые регионы.

Что уже делает НБУ

Национальный банк отмечает, что поддерживает восстановление регионов через макрофинансовую стабильность и развитие кредитования.

В частности, благодаря реализации стратегии развития кредитования и таргетированной поддержке темпы кредитования в прифронтовых регионах с середины 2024 года уже сравнялись с другими областями.

