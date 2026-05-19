Война разделила Украину на экономически разные регионы — анализ НБУ

Экономическое развитие Украины
Полномасштабная война существенно изменила экономическую карту Украины. Уровень деловой активности, инвестиций и восстановления регионов все больше зависит не от классических экономических факторов, а от близости к зоне боевых действий.
Об этом говорится в анализе Национального банка, представленном в Инфляционном отчете.

Как война поделила регионы Украины

По оценке НБУ за время войны разрыв между регионами в экономическом развитии заметно вырос. Чем ближе область к боевым действиям или границе с рф, тем больше потери она несет и тем медленнее происходит восстановление.
Аналитики условно выделяют четыре группы регионов:
  • прифронтовые — регионы с наибольшими разрушениями и потерями экономической активности;
  • пограничные — территории, регулярно подвергающиеся трансграничным обстрелам;
  • условно пограничные — области без прямой границы с рф, а на зоне поражения через объекты критической инфраструктуры;
  • тыловые — регионы, отдаленные от боевых действий, среди которых особую роль играют западные области как центры релокации бизнеса и рабочей силы.

Где экономика восстанавливается быстрее

Динамика деловых ожиданий и экономической активности четко отображает географию разрушений.
После резкого падения в 2022 году восстановление в регионах происходило неравномерно. Быстрее всего стабилизировались тыловые области, тогда как прифронтовые и приграничные регионы остаются в более сложном положении из-за рисков безопасности и разрушенной инфраструктуры.
Какие риски видит НБУ

В Нацбанке предупреждают, что наиболее пострадавшие регионы могут войти в фазу восстановления с ослабленной экономической базой. Это увеличивает риск формирования так называемых депрессивных территорий.
Чтобы этого избежать, необходимы не только физическое восстановление, но и комплексные государственные решения:
  • стимулирование возвращения населения;
  • создание механизмов страхования инвестиций;
  • привлечение капитала в наиболее уязвимые регионы.
Что уже делает НБУ

Национальный банк отмечает, что поддерживает восстановление регионов через макрофинансовую стабильность и развитие кредитования.
В частности, благодаря реализации стратегии развития кредитования и таргетированной поддержке темпы кредитования в прифронтовых регионах с середины 2024 года уже сравнялись с другими областями.
Ранее мы сообщали, что ущерб Украины от войны может превысить $1 трлн.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУЭкономика
