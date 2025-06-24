Война путина с НАТО будет стоить миру 1,5 триллиона долларов — Bloomberg Сегодня 22:12 — Мир

По оценкам экономических моделей Bloomberg Economics, в случае полномасштабной войны россии против Европы мировой ВВП может сократиться на сумму до 1,5 триллиона долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что россия активно наращивает производство артиллерийских снарядов, дронов и ракет. Объемы производства скоро превысят спрос, даже с учетом украинского фронта.

Дополнительную тревогу вызвали совместные действия США и Израиля против Ирана — союзника москвы. путин выглядит более уверенным и готовым отстаивать расширенные амбиции.

Перед стартом саммита в Гааге Дональд Трамп должен подтвердить приверженность статье 5 — «коллективной защите» союзников. Однако Европу беспокоят изменения его позиции: на G7 президент США прямо задался вопросом отсутствия россии в группе.

Европейские лидеры сомневаются в действенности американских гарантий. Сценарий войны может проверить реакцию не только США, но и всех стран НАТО.

На передовом риске — небольшие, но стратегически важные Эстония, Латвия и Литва. На их территории проживают значительные русскоязычные общины, границы с рф и беларусью открыты.

По оценкам канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, россия может попробовать агрессию здесь уже в ближайшие пять лет. Это заставляет страны принимать экстренные меры.

Один из тревожных сценариев: российский поезд остановят на территории Балтии, затем под прикрытием защиты русских введут войска. Затем может последовать блокада Балтии, захват островов и блокада Сулавского коридора.

НАТО применит статью 5, но война начнется мгновенно и будет гибридной с ударами по инфраструктуре, системам связи и даже по подводным кабелям.

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Bloomberg Economics оценивает прямые потери в первые 12 месяцев: снижение глобального ВВП на 1,3−1,5%, что составляет примерно 1,5 трлн долларов. Это почти сопоставимо с последствиями масштабного вторжения в Украину.

Промышленность и торговля в Балтии могут сократиться на 43%, ЕС потеряет около 1,2% ВВП, россия — всего 1%. Страны типа США и Китая также ощутят негатив: финансовые рынки упадут, цены на энергоносители вырастут, кредиты подорожают.

Военные планы НАТО растут: теперь планируется тратить не менее 3,5% ВВП на оборону — плюс еще 1,5% на инфраструктуру, гражданскую оборону и кибербезопасность.

Балтия пересматривает запреты на противопехотные мины, закупает новые системы ПВО и укрепляет сухопутные силовые структуры. Обсуждаются совместные батальоны и базы вдоль российской границы.

Несмотря на угрозы, некоторые европейские лидеры надеются на мирное урегулирование. Необходим консенсус США, ЕС и участие Китая в качестве посредника. Возможный сценарий: Украина станет членом ЕС, а санкции против россии будут частично сняты.

Bloomberg оценивает, что это принесет рост мирового ВВП: на 0,5% для ЕС и россии, а глобальный — на 0,3%. Но Европа пока не готова вернуть прежние связи с москвой.

Тем временем москва укрепляет свои военные позиции: модернизирует ядерную базу в Калининграде, строит инфраструктуру по северо-западной границе и увеличивает потенциал.

США и Европа, осознавая угрозу, наращивают оборону. Украина получает поддержку, санкции усиливаются, и восточный фланг НАТО готовится к худшим сценариям.

В публикации отмечается, что Европа стоит на рубеже нового этапа — нужна активная оборона и дипломатическая ясность. Война может начаться внезапно, но шанс предотвратить ее еще остается.

УНН По материалам:

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