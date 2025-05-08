«Не должно быть никаких сомнений: НАТО вместе с Украиной» — заместитель генсека НАТО — Finance.ua
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«Не должно быть никаких сомнений: НАТО вместе с Украиной» — заместитель генсека НАТО

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«Не должно быть никаких сомнений: НАТО вместе с Украиной» — заместитель генсека НАТО
«Не должно быть никаких сомнений: НАТО вместе с Украиной» — заместитель генсека НАТО
НАТО предоставила Украине беспрецедентную военную поддержку и продолжает ее наращивать, чтобы украинский народ мог защититься также и от будущей возможной агрессии.
Об этом сообщила заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская на 17-м Киевском Форуме безопасности.
Она добавила, что страны-члены и партнеры НАТО оказали Украине беспрецедентную военную поддержку, а также финансовую и медицинскую, одновременно наращивая ее. Заместитель генсека НАТО подчеркнула, что за три месяца 2025 года организация обязалась предоставить 20 млрд евро на военную помощь.
Шекеринская заверила, что НАТО будет продолжать помогать Украине, чтобы она могла защититься сегодня и «сдержать любую возможную агрессию в будущем».
«Наша поддержка четкая и конкретная», — добавила она.
В ходе брифинга на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что за первые три месяца текущего года западные партнеры выделили Украине 20 миллиардов евро, и пообещал, что будет еще больше.
По материалам:
УНН
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