В 2025 году все страны НАТО будут тратить 2% ВВП на оборону — Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в 2025 году все государства-члены Альянса достигнут расходов на оборону в размере 2% ВВП.
Об этом он сказал на полях саммита Большой семерки в Канаде.
Так, Рютте приветствовал решение Канады выполнить целевой показатель оборонных инвестиций НАТО в 2025 году.
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«То, что вы решили довести расходы Канады на НАТО в этом году до 2%, действительно фантастика», — сказал он.
Генсек НАТО отметил, что вместе с недавним заявлением Португалии о достижении 2% ВВП в этом году все члены Альянса достигнут этого показателя в 2025 году. Рютте назвал это «действительно замечательной новостью».
Целевой показатель в Альянсе составляет 2% ВВП страны. Ряду членов НАТО трудно поддерживать больший процент, в том числе тем, кто достиг 2% через десять лет после установления этого уровня.
В январе 2025 г. президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% своего валового внутреннего продукта.
По схеме генерального секретаря Альянса Марка Рютте, союзники обяжутся тратить 3,5% ВВП на основные оборонные расходы до 2032 года и еще дополнительных 1,5% на смежные расходы, такие как кибербезопасность и смежная оборонная инфраструктура.
Литва и Эстония уже пообещали тратить более 5% своего ВВП на оборону, пытаясь резко увеличить военный потенциал. А Польша, призвавшая другие европейские страны равняться на нее, пообещала уже в этом году достичь 4,7% ВВП — наивысшего показателя в НАТО.
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