Война против Украины сильно ударила по экономике россии — FT — Finance.ua
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Война против Украины сильно ударила по экономике россии — FT

Мир
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Война против Украины сильно ударила по экономике россии — FT
Война против Украины сильно ударила по экономике россии — FT
Война против Украины оказывает существенное влияние на экономику россии, повышает внутренние цены и заставляет москву выделять треть своего бюджета на военные расходы, говорится в документе Минфина США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как заявила Рейчел Лингаас, главный экономист санкций в Минфине США, экономика россии выросла бы более чем на 5%, если бы Путин не начал войну.
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Лингаас добавила, что страна отстает от других экспортеров энергоносителей, включая США.
Согласно публикации FT, в 2023 году москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов или почти треть своих общих расходов.
Основа российской экономики — доходы от нефти и газа — в этом году пострадала, хотя в последние месяцы произошло небольшое восстановление, поскольку цены на нефть укрепились. Кроме того, западные санкции в отношении торговли нефтью в россии не имели такого большого влияния, как изначально прогнозировалось, отмечает газета.
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Напомним, в 2024 году российские власти впервые с советских времен намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.
За год по статье «национальная оборона» потратят 10,775 трлн рублей (121 млрд долларов по текущему курсу ЦБ рф) — на 70% больше, чем в 2023 году. Еще 3,338 трлн рублей, согласно закону о бюджете, правительство потратит по статье «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.
Ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный в декабре прошлого года, сократил доходы кремля на 14%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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