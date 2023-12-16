Из-за глобального дефицита пороха в мире возрастут цены на боеприпасы — Finance.ua
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Из-за глобального дефицита пороха в мире возрастут цены на боеприпасы

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Из-за глобального дефицита пороха в мире возрастут цены на боеприпасы
Из-за глобального дефицита пороха в мире возрастут цены на боеприпасы
Американская компания Vista Outdoor, владеющая производителями огнестрельного оружия и патронов Remington, CCI, Alliant Powder, Federal, сообщила о вероятности глобального дефицита пороха. Поэтому в следующем году компания будет вынуждена повысить цены на боеприпасы.
Об этом сообщает издание Newsweek.
Согласно письму, которое Vista Outdoor разослала своим клиентам, причиной повышения цен на боеприпасы стали события в мире, из-за которых наблюдается беспрецедентный спрос и ожидаемая глобальная нехватка пороха.
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«В связи с мировыми событиями наши поставщики сообщили нам о беспрецедентном спросе и ожидаемом глобальном дефиците пороха. Таким образом, наши цены значительно возрастут», — говорится в письме вице-президента по продажам Бретта Нельсона. Он добавил, что новые прайс-листы будут доступны в ближайшие недели.
Повышение цен коснется продукции компаний Remington, CCI, Federal. Цены на патроны вырастут в диапазоне 1−7%, в прах Alliant Powder — до 10%, при этом его доступность будет ограничена.
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В компании не уточнили, какие именно мировые события повлияли на дефицит пороха, но ясно, что война в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАСом привели к значительному спросу на боеприпасы.
Цены на боеприпасы неуклонно росли в течение десятилетий. Они заметно увеличились во время пандемии COVID-19, поскольку предложение резко возросло, а цепочки поставок были сильно нарушены.
Компания Vista Outdoor владеет почти 40 брендами товаров для спорта, активного отдыха и стрельбы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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