Война против Украины обходится россии в $300 млн в сутки — Finance.ua

Война против Украины обходится россии в $300 млн в сутки Сегодня 04:34 — Мир

Из-за того, что кремль постоянно увеличивает расходы на финансирование агрессии против Украины, а также необходимости модернизации устаревшего оружия, путину, вероятно, придется повысить налоги для населения, ведь расходы могут возрасти.

По итогам 2023 года Путин заявил россиянам об экономическом росте на 3,6%. Однако он связан с тем, что триллионы рублей были вложены кремлем в военно-промышленный комплекс, отмечают эксперты.

Читайте также США ввели санкции против компаний на крипторынке, которые помогали рф обходить ограничения

Они добавляют, что это не убережет экономику россии в долгосрочной перспективе, а первые признаки ее истощения можно видеть уже сейчас.

Аналитики посчитали, что в Фонде национального благосостояния россии сейчас остается $135 млрд, однако кремль имеет доступ лишь к $58 млрд — в ликвидных активах (долларах, акциях и облигациях). Остальные средства — в основном в китайской валюте и золоте. В то же время в прошлом году путин вывел из фонда $38 млрд.

Читайте также путин анонсировал увеличение налогов для богатых россиян

В WSJ отмечают, что если в этом году российский диктатор снова решится обратиться в Фонд, то денег там не останется, поэтому он готов пойти на непопулярное решение и поднять налоги для россиян.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.