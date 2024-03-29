Война против Украины обходится россии в $300 млн в сутки — Finance.ua
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Война против Украины обходится россии в $300 млн в сутки

Мир
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Из-за того, что кремль постоянно увеличивает расходы на финансирование агрессии против Украины, а также необходимости модернизации устаревшего оружия, путину, вероятно, придется повысить налоги для населения, ведь расходы могут возрасти.
Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Wall Street Journal.
По итогам 2023 года Путин заявил россиянам об экономическом росте на 3,6%. Однако он связан с тем, что триллионы рублей были вложены кремлем в военно-промышленный комплекс, отмечают эксперты.
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Они добавляют, что это не убережет экономику россии в долгосрочной перспективе, а первые признаки ее истощения можно видеть уже сейчас.
Аналитики посчитали, что в Фонде национального благосостояния россии сейчас остается $135 млрд, однако кремль имеет доступ лишь к $58 млрд — в ликвидных активах (долларах, акциях и облигациях). Остальные средства — в основном в китайской валюте и золоте. В то же время в прошлом году путин вывел из фонда $38 млрд.
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В WSJ отмечают, что если в этом году российский диктатор снова решится обратиться в Фонд, то денег там не останется, поэтому он готов пойти на непопулярное решение и поднять налоги для россиян.
По материалам:
Фінансовий клуб
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