путин анонсировал увеличение налогов для богатых россиян — Finance.ua

путин анонсировал увеличение налогов для богатых россиян Сегодня 09:45 — Мир

российские власти собираются изменить систему налогообложения для физлиц и компаний, получающих высокие доходы, чтобы те платили больше в бюджет.

Об этом заявил президент рф владимир путин в ходе послания Федеральному собранию, передает Moscow Times.

«Предлагаю продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налоговой нагрузки в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — сказал путин.

Кремль поручил правительству и Госдуме в ближайшее время представить «конкретный комплекс предложений и зафиксировать их законодательно до 2030 года».

Источник издания пояснил, что речь идет о введении в россии прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Уже сейчас граждане, зарабатывающие более 5 млн рублей в год, платят 15% своего дохода вместо стандартных 13%. Новые параметры НДФЛ путин не уточнил.

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Кроме НДФЛ речь идет также о налоге на сверхприбыли корпораций — введенный в прошлом году как разовая акция так называемый windfall tax может стать постоянным.

По данным Минфина рф, бюджет россии от этого налога более 300 млрд рублей. Его платили компании, получившие среднюю доналоговую прибыль в 2021—2022 годах более 1 млрд рублей.

В то же время, резервы правительства стремительно тают. Фонд национального благосостояния за два года войны уменьшился вдвое: со 113,5 млрд долл. ликвидных активов на начало 2022 года осталось 55,9 млрд долл. по состоянию на 1 января 2024 года.

В 2024 году Минфин запланировал израсходовать из ФНБ еще 1,3 трлн рублей на финансирование дефицита бюджета, а Минэкономразвития собирается забрать еще почти 900 млрд.

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Економічна Правда По материалам:

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