Крах платежной системы QIWI лишил россиян 4 млрд рублей — Finance.ua

Крах платежной системы QIWI лишил россиян 4 млрд рублей Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Крах платежной системы QIWI лишил россиян 4 млрд рублей

Крах платежной системы QIWI, прекратившей работать после того, как Центробанк россии 21 февраля отозвал лицензию в QIWI Банке, ударил по миллионам россиян.

Система QIWI, которая работала с 2007 года и имела сеть почти из 100 тыс. киосков и терминалов, позволяя россиянам без открытия счета совершать платежи, на момент краха насчитывала 9,3 млн активных кошельков, передает The Moscow Times.

Такую оценку дало Агентство по страхованию вкладов, которое должно расплатиться с вкладчиками QIWI Банка.

По данным АСВ, в общей сложности на кошельках зависли более 4 млрд руб. средств граждан. Платежные терминалы, личные кабинеты и прочая инфраструктура QIWI перестали работать сразу после отзыва лицензии у банка, оставив клиентов без доступа к деньгам.

Основная часть суммы — 2,35 млрд руб. — находится на кошельках с упрощенной идентификацией, которых, по данным АСВ, в системе QIWI было 7,15 млн. На кошельках с полной идентификацией (около 870 тыс. штук) осталось 1,76 млрд руб. Также система насчитывала 1,3 млн полностью анонимных кошельков (с лимитом до 15 тыс. рублей), но объем средств на них оценивается только в 277 млн ​​руб. (т.е. менее 7% от всей «зависшей» суммы).

Выплачивать государственную страховку владельцам кошельков по аналогии с вкладами АСВ не планирует. Их владельцам придется стать в очередь кредитов, собрав подтверждающие документы.

Информация о том, что QIWI Банку хватит активов, чтобы расплатиться с владельцами кошельков, — предварительная, отметили в АСВ, добавив, что агентство сейчас «внимательно изучает качество кредитного портфеля QIWI Банка, а также выданные поручительства и гарантии».

Фінансовий клуб По материалам:

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