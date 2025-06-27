Война на Ближнем Востоке грозит замедлить рост экономики — Finance.ua

Война на Ближнем Востоке грозит замедлить рост экономики
Война между Израилем и Ираном представляет серьезный риск для экономической стабильности в еврозоне.
Об этом заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос, пишет 24 Канал со ссылкой Wall Street Journal.
По словам де Гиндоса, основным следствием войны является рост цен на нефть и газ. Это тормозит развитие экономики стран ЕС, которые в значительной степени зависят от импорта энергоресурсов, несмотря на активное внедрение возобновляемых источников энергии.
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Хотя в последние дни цены на энергоносители снизились, рынки остаются нестабильными, поскольку угроза эскалации конфликта сохраняется.
Де Гиндос подчеркнул, что текущая ситуация может сдержать рост экономики еврозоны, а также повлиять на инфляцию.
Помимо угроз с Ближнего Востока, Евросоюз может столкнуться с повышением пошлин на экспорт в США. Даже в случае успешных переговоров эта угроза остается. Вице-президент ЕЦБ предупредил, что такие меры со стороны США могут замедлить экономический рост и усилить инфляционное давление.
Чтобы удержать инфляцию на уровне 2%, могут потребоваться дальнейшие снижения учетных ставок, предполагает де Гиндос. Он также подчеркнул, что ответом на усиление геополитической неопределенности и рост глобальных рисков должно стать усиление европейской интеграции.
Напомним, по предварительным подсчетам, потери Израиля во время 12-дневной войны с Ираном достигли 10 миллиардов шекелей (около 3 миллиардов долларов). Эти средства потребуются для ремонта поврежденных ракетами зданий и компенсаций местному бизнесу.
Такая оценка была озвучена в Министерстве финансов Израиля и налоговой службе. По словам директора Налогового управления Шая Агароновича, который отвечает за выплаты компенсаций, это самые большие разрушения в истории страны.
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