Восстановление трудовой книжки: куда обращаться — Finance.ua

Восстановление трудовой книжки: куда обращаться Сегодня 09:13 — Личные финансы

Восстановление трудовой книжки: куда обращаться

Трудовая книга — один из важнейших документов гражданина, потому что подтверждает его трудовую деятельность и устанавливает общий, непрерывный и специальный стаж.

Об этом пишут факты ICTV.

Что делать при утрате трудовой книжки

Относиться к этому документу нужно очень внимательно. Если вы случайно потеряли или повредили трудовую книжку, ее можно восстановить.

В первую очередь обратитесь по месту последней работы. Напишите заявление о потере документа. Не позднее 15 дней после заявления, работодатель должен выдать вам новую трудовую с надписью Дубликат.

Учитывайте, что в условиях военного положения сроки могут быть другие.

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В общем, этот дубликат не отличается от обычной трудовой книжки. Заполняется он по общим правилам.

Также дубликат трудовой будет содержать записи об общем стаже работы.

Общий стаж, не подтвержденный документами, записывается суммарно, то есть отмечается общее количество лет, месяцев, дней работы без уточнения на каком предприятии, в какие периоды времени и на каких должностях работал владелец трудовой книжки.

Если необходим перечень занимаемых должностей и точная информация о каждой работе, обратитесь к предыдущим работодателям с заявлением.

Работодатели должны предоставить справки, подтверждающие ваш общий стаж.

Если предприятие, на котором вы работали, уже ликвидировано, вы можете отправить запрос в архив. Справка из архива выдается в течение 30 дней.

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Получив все уточняющие документы, вам нужно подать заявление о выдаче дубликата трудовой книжки по последнему месту трудоустройства и подтвердить свой стаж работы.

Восстановление через Пенсионный фонд

На электронном портале Пенсионного фонда Украины есть сервис Электронная трудовая книжка.

На самом деле это удобный сервис, позволяющий узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также об уплаченных страховых взносах.

При потере бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, ведь они будут сохранены в электронном формате.

Чтобы узнать всю информацию о стаже работы, вам нужно:

перейти на портал ПФУ;

войти с помощью цифровой электронной подписи — ее можно бесплатно получить в одном из аккредитованных центров, онлайн или просто обратившись в Пенсионный фонд;

в списке АЦСК выберите место, где вы получали свою электронную подпись;

введите пароль.

Далее вам нужно найти пункт Электронная трудовая книжка. В разделе Записи трудовой книжки вы увидите всю информацию о трудовых отношениях и стаже.

Однако такой способ возможен только для тех, кто в прошлом подавал скан-копии всех документов на электронный портал.

Если вы этого не делали, информация о стаже в Электронной трудовой книжке будет отсутствовать.

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