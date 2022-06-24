Как подать сведения о трудовой деятельности для создания электронной трудовой книжки — Finance.ua
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Как подать сведения о трудовой деятельности для создания электронной трудовой книжки

Личные финансы
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Как подать сведения о трудовой деятельности для создания электронной трудовой книжки
Как подать сведения о трудовой деятельности для создания электронной трудовой книжки
Сведения о трудовой деятельности в электронной форме могут подать как страхователь за работников, так и сам работник через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Как подать сведения:
  • в виде копий документов, изготовленных путем сканирования;
  • в оцифрованном виде — путем создания записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица, к которому прилагаются сканированные копии документов, на основании которых создается запись.
Сканированные копии должны быть в цветовом формате с оригиналов документов и содержать все страницы трудовой книжки в хронологическом порядке и поля соответствующих документов.
Приводятся следующие сведения с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи страхователя или работника, предоставляющего такую информацию.

Справка Finance.ua:

  • чтобы увеличить размер начисленной пенсии за выслугу лет, следует обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины для назначения новой пенсии по возрасту с соответствующим заявлением;
  • Верховная Рада Украины 19 июня поддержала законопроект № 7337, который позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии;
  • в Украине с 1 июля минимальную пенсию увеличат с 1934 до 2027 грн, а максимальную — до 20 270 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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