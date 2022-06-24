Как подать сведения о трудовой деятельности для создания электронной трудовой книжки — Finance.ua

Как подать сведения о трудовой деятельности для создания электронной трудовой книжки Сегодня 16:04 — Личные финансы

Как подать сведения о трудовой деятельности для создания электронной трудовой книжки

Сведения о трудовой деятельности в электронной форме могут подать как страхователь за работников, так и сам работник через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Как подать сведения:

в виде копий документов, изготовленных путем сканирования;

в оцифрованном виде — путем создания записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица, к которому прилагаются сканированные копии документов, на основании которых создается запись.

Сканированные копии должны быть в цветовом формате с оригиналов документов и содержать все страницы трудовой книжки в хронологическом порядке и поля соответствующих документов.

Приводятся следующие сведения с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи страхователя или работника, предоставляющего такую информацию.

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