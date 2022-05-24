Как должны храниться трудовые книжки во время войны, и нужно ли их выдавать на руки — Finance.ua

Как должны храниться трудовые книжки во время войны, и нужно ли их выдавать на руки

Сегодня 08:37 — Личные финансы

Как должны храниться трудовые книжки во время войны, и нужно ли их выдавать на руки, pon.org.ua

Война определяет для работодателей особые условия, во многом касающиеся хранения документов, в частности трудовых книжек. Вполне понятны опасения сотрудников относительно надежности такого хранения, учитывая, как быстро и ужасно развивались события в начале российской агрессии. Однако в любой ситуации нужно действовать, прежде всего, в соответствии с требованиями закона, а как именно — рассказали эксперты бюро правовой помощи.

Никаких особых условий хранения трудовых книжек сотрудников правовой режим военного положения не определяет. Изменений на этот счет законодательство не содержит:

хранить трудовые книжки работников должно предприятие, на котором они работают;

выдавать трудовую книжку нужно обязательно только в случае, если работник увольняется. Это предусматривает пункт 3 постановления Кабинета Министров Украины от 27 апреля 1993 № 301 «О трудовых книжках работников».

Работник должен поставить подпись о получении трудовой книжки:

в личной карточке (типичная форма № П-2, утвержденная приказом Государственного комитета статистики Украины и Министерства обороны Украины от 25.12.2009 № 495/656);

в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Основание — пункт 7.1 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников.



Ответственность за организацию ведения учета, хранение и выдачу трудовых книжек возложена на управляющего компании, учреждения, организации.

Электронные трудовые

ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по учету трудовой деятельности работника в электронной форме» (вступил в силу 10.06.2021) предусмотрены новые правила учета трудовой деятельности работника, в том числе введен электронный учет трудовой деятельности.

После того как Пенсионный фонд Украины завершит работы по включению сведений о трудовой деятельности работников в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись. Эти работы должны быть выполнены в течение 5 лет (до 10.06.2026).

Работодатель на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины вносит данные в разделе «Сведения о трудовых отношениях рабочего» о наемном работнике и загружает сканированные цветные копии всех страниц трудовой книжки в хронологическом порядке и соответствующих документов, также подтверждающих стаж (это могут быть также документы о получении образования, свидетельство о рождении ребенка (для женщин), военный билет и т.п.

После представления работодателем необходимых данных и загрузки документов, Пенсионным фондом Украины проводится проверка и при отсутствии замечаний бумажная версия становится ненужной, и будет храниться у работника или вестись параллельно с электронной версией, если этого пожелает работник.

Согласно статье 48 Кодекса законов о труде Украины , с 10.06.2021 учет трудовой деятельности работника осуществляется в электронной форме, трудовая книжка хранится у работника, а обязанность работодателя вносить записи в трудовую книжку осуществляется только по требованию работника.

Как же действовать в условиях военного положения

Государственная служба Украины по вопросам труда в своих разъяснениях от 17.06.2021 отметила, что выдавать работникам трудовые книжки, хранящиеся у работодателя, нет оснований. В то же время отсутствуют основания отказать работнику в выдаче такой трудовой книжки по его требованию. Такое требование желательно оформить посредством заявления.

В случае выдачи трудовой книжки работнику по его требованию работодатель снимает с себя ответственность за сохранение трудовой книжки. Делается это в интересах работника, который может из-за опасности изменить место жительства, уехать, устроиться по срочному трудовому договору по совместительству и т.д. И лучше, если трудовая книжка будет у него на руках.

Правильно сделать это по следующему алгоритму:

работник обращается к работодателю с заявлением, в котором просит выдать ему трудовую книжку с обоснованием необходимости такой выдачи;

работодатель заводит дополнительный журнал учета временно выданных трудовых книжек (произвольной формы), где работник расписывается в получении и возвращении трудовой книжки.



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