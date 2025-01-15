Восемь стран, включая Украину, присоединились к санкциям ЕС против беларуси — Finance.ua

Восемь стран, включая Украину, присоединились к санкциям ЕС против беларуси
Ряд стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении беларуси, сообщил Совет ЕС во вторник.
В сообщении на сайте Совета ЕС говорится, что речь идет об ограничительных мерах, введенных 16 декабря 2024 года в отношении 26 белорусских граждан и двух юрлиц.
«Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС. Они обеспечат соответствие своей национальной политике этому решению», — отмечается в сообщении.
«Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — добавляет Совет ЕС.
Как сообщалось, 16 декабря 2024 года Евросоюз ввел санкции в отношении гендиректора ОАО «Беларуськалий» Андрея Рыбакова, двух белорусских логистических компаний — ООО «Рузэкспедиция» и ООО «Влате Логистик» и владельцев этих компаний, некоторых других белорусских бизнесменов, а также представителей судебной и пенитенциарной системы беларуси.
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