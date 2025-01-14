Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора россии — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора россии
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора рф. Также он инициировал законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции.
Об этом президент сказал в вечернем видеообращении 13 января.
По словам Зеленского, он подписал документы о санкциях. Указ касается введения санкций против финансового сектора россии, в том числе 140 различных субъектов.
«Мы продолжим сотрудничество с партнерами, чтобы согласовать наше давление. А второй документ — это законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции, и это во многом продолжение международной практики отношения к санкциям», — сказал Зеленский.
По словам президента, законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции будет внесен в Верховную Раду.
Согласно указу № 24/2025, опубликованному на сайте Офиса президента, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении 75 физических лиц — граждан рф. Также санкции применены к 63 юридическим лицам, зарегистрированным в рф, к двум — на Британских Виргинских Островах.
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