Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора россии — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора россии Сегодня 11:30

Зеленский ввел санкции против 140 субъектов финансового сектора россии

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора рф. Также он инициировал законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении 13 января.

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По словам Зеленского, он подписал документы о санкциях. Указ касается введения санкций против финансового сектора россии, в том числе 140 различных субъектов.

«Мы продолжим сотрудничество с партнерами, чтобы согласовать наше давление. А второй документ — это законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции, и это во многом продолжение международной практики отношения к санкциям», — сказал Зеленский.

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По словам президента, законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции будет внесен в Верховную Раду.

Согласно указу № 24/2025 , опубликованному на сайте Офиса президента, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении 75 физических лиц — граждан рф. Также санкции применены к 63 юридическим лицам, зарегистрированным в рф, к двум — на Британских Виргинских Островах.

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