Volvo уволит около 3000 сотрудников: в чем причина — Finance.ua

Volvo уволит около 3000 сотрудников: в чем причина Сегодня 23:13 — Фондовый рынок

Volvo уволит около 3000 сотрудников: в чем причина

Компания Volvo заявила, что сократит 3000 рабочих мест, преимущественно среди «белых воротничков» (людей, преимущественно занятых умственным, а не физическим трудом).

Об этом сообщает Reuters.

Причины решения

Сокращение будет происходить в рамках объявленной в прошлом месяце реструктуризации, поскольку компании приходится бороться с высокими затратами, снижением спроса на электромобили и торговой неопределенностью.

Также шведский автопроизводитель пытается восстановить очень низкую стоимость своих акций.

Гендиректор Хакан Самуэльссон, недавно вернувшийся на этот пост после десятилетнего руководства Volvo до 2022 года, представил в апреле программу сокращения расходов на 1,9 млрд долларов США, включая существенное сокращение количества сотрудников, составляющих 40% рабочей силы.

«Это касается «белых воротничков» практически во всех отраслях, включая НИОКР (отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок — ред.), коммуникации, человеческие ресурсы. Так что это везде, и это значительное сокращение. Я думаю, это будет очень полезно, сэкономит нам деньги и даст людям возможность.

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Новый финансовый директор Volvo Фредрик Хансон сообщил агентству, что хоть сокращения коснутся всех отделов и филиалов компании, но большинство сокращений произойдет в городе Гетеборг.

«Это сделано специально, чтобы сделать нас более эффективными в структурном плане, а то, как это будет реализовано, может несколько отличаться в зависимости от региона. Но ни один камень не останется без внимания», — сказал он.

Компания в своем заявлении сообщила, что увольнения коснутся около 15% офисного персонала компании и повлекут за собой разовые расходы на реструктуризацию в размере 1,5 млрд шведских крон.

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В пресс-релизе Volvo говорится, что она завершит формирование новой структуры к осени этого года.

Аналитик Handelsbanken Хампус Энгеллау заявил, что количество уволенных сотрудников соответствует ожиданиям, и что шаги компании по оптимизации своей деятельности положительны.

Поскольку большая часть производства Volvo Cars находится в Европе и Китае, компания больше подвержена влиянию новых пошлин США, чем многие ее европейские конкуренты.

Автопроизводитель заявил, что экспорт ее самых доступных автомобилей в США может оказаться невозможным.

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