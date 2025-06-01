Volvo уволит около 3000 сотрудников: в чем причина — Finance.ua
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Volvo уволит около 3000 сотрудников: в чем причина

Фондовый рынок
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Volvo уволит около 3000 сотрудников: в чем причина
Volvo уволит около 3000 сотрудников: в чем причина
Компания Volvo заявила, что сократит 3000 рабочих мест, преимущественно среди «белых воротничков» (людей, преимущественно занятых умственным, а не физическим трудом).
Об этом сообщает Reuters.

Причины решения

Сокращение будет происходить в рамках объявленной в прошлом месяце реструктуризации, поскольку компании приходится бороться с высокими затратами, снижением спроса на электромобили и торговой неопределенностью.
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Также шведский автопроизводитель пытается восстановить очень низкую стоимость своих акций.
Гендиректор Хакан Самуэльссон, недавно вернувшийся на этот пост после десятилетнего руководства Volvo до 2022 года, представил в апреле программу сокращения расходов на 1,9 млрд долларов США, включая существенное сокращение количества сотрудников, составляющих 40% рабочей силы.
«Это касается «белых воротничков» практически во всех отраслях, включая НИОКР (отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок — ред.), коммуникации, человеческие ресурсы. Так что это везде, и это значительное сокращение. Я думаю, это будет очень полезно, сэкономит нам деньги и даст людям возможность.
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Новый финансовый директор Volvo Фредрик Хансон сообщил агентству, что хоть сокращения коснутся всех отделов и филиалов компании, но большинство сокращений произойдет в городе Гетеборг.
«Это сделано специально, чтобы сделать нас более эффективными в структурном плане, а то, как это будет реализовано, может несколько отличаться в зависимости от региона. Но ни один камень не останется без внимания», — сказал он.
Компания в своем заявлении сообщила, что увольнения коснутся около 15% офисного персонала компании и повлекут за собой разовые расходы на реструктуризацию в размере 1,5 млрд шведских крон.
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В пресс-релизе Volvo говорится, что она завершит формирование новой структуры к осени этого года.
Аналитик Handelsbanken Хампус Энгеллау заявил, что количество уволенных сотрудников соответствует ожиданиям, и что шаги компании по оптимизации своей деятельности положительны.
Поскольку большая часть производства Volvo Cars находится в Европе и Китае, компания больше подвержена влиянию новых пошлин США, чем многие ее европейские конкуренты.
Автопроизводитель заявил, что экспорт ее самых доступных автомобилей в США может оказаться невозможным.
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По материалам:
РБК-Україна
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