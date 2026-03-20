Volvo обновила электрический седан и снизила стартовую цену 20.03.2026, 00:49 — Технологии&Авто

Volvo ES90 2027

Volvo обновила свой электрический седан ES90 2027 модельного года и сделала его более доступным для покупателей. Модель получила более низкую стартовую цену, больше вариантов комплектаций и улучшенную базовую оснастку.

Начальная версия Single Motor Extended Range в комплектации Core подешевела на 500 евро — теперь стартовая цена составляет 67 995 евро.

В то же время, к стандартному оснащению добавили пакет Pilot Assist, который ранее предлагали только за доплату. Он стал базовым для комплектаций Plus и Ultra, где дополнительно появилась система кругового обзора с 3D-режимом.

Что еще изменилось

В комплектации Plus теперь стандартно доступен Climate Pack, в который входят подогрев руля и задних сидений. Кроме того, все версии получили обновленные элементы интерьера — в частности подсветку кнопок на руле — а также новый цвет кузова Forest Lake.

Производитель также расширил выбор модификаций. Теперь комплектация Plus доступна не только с задним приводом, но и полным приводом Twin Motor и Twin Motor Performance. Благодаря этому стартовая цена для более мощных версий снизилась — от 77 995 евро.

В то же время, часть опций перевели в список платных. Например, пневмоподвеска больше не входит в стандартное оснащение и теперь доступна только за доплату.

uamotors По материалам:

