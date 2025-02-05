Волонтерам разрешили ввозить автомобили без налогообложения: детали — Finance.ua

Волонтерам разрешили ввозить автомобили без налогообложения: детали Сегодня 16:14 — Личные финансы

Волонтерам разрешили ввозить автомобили без налогообложения: детали

Кабинет Министров Украины расширил возможности для оказания благотворительной помощи, обновив перечень товаров и услуг, которые освобождаются от налогообложения.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Изменения, прежде всего, направлены на усиление возможностей организациям гражданского общества поддерживать Силы обороны Украины, участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц.

Что изменилось

Новая редакция Постановления Кабинета Министров Украины от 22.02.2014 № 112 «Об утверждении перечня средств, товаров (работ, услуг), сумма (стоимость) благотворительной помощи для закупки или в виде которых не включается в налогооблагаемый доход плательщиков налога на доходы физических лиц» позволяет без налогообложения ввозить в Украину транспортные средства, доставляемые волонтерами.

Сам перечень сокращен с 500 до 133 позиций. В то же время он содержит десятки новых позиций, необходимых для защитников и защитниц, а также внутренне перемещенных лиц. В частности, беспилотных систем, средств РЭБ и РЭР, комплектующие к ним, а также средств тактической медицины.

Ознакомиться с изменениями можно по ссылке

«Обновленное постановление также предусматривает новую позицию „Медицинские услуги“ и „Услуги по образованию и науке“. Это означает, что участники боевых действий, военнослужащие, ветераны и ВПЛ будут иметь дополнительные возможности пользоваться медицинскими и образовательными услугами, которые покрываются за счет уплаченных средств благотворителями на специальных (льготных условиях)», — подчеркнули в Минсоцполитики.

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Напомним, что по инициативе Минсоцполитики в декабре 2023-го заработала Автоматизированная система гуманитарной помощи (АС ГП) — за это время она зафиксировала более 150 тысяч грузов. А в октябре 2024 года Правительством по инициативе Минсоцполитики введен упрощенный порядок регистрации военнослужащими волонтерских автомобилей, ввозимых для поддержки Сил обороны Украины.

В то же время в Главном сервисном центре МВД напомнили , как поставить гуманитарный автомобиль на временный учет на военнослужащего.

Как поставить гуманитарные авто на временный учет за военнослужащим

Транспортные средства, ввезенные как гуманитарная помощь, подлежат временному государственному учету. Военнослужащие могут поставить на себя автомобиль, используемый при выполнении задач, связанных с обороной государства.

Для постановки на временный учет необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД с пакетом документов:

заявление военнослужащего — приобретателя транспортного средства;

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера);

документ, подтверждающий прохождение военной службы приобретателем (справка по воинской части);

акт приемки-передачи транспортного средства, являющегося гуманитарной помощью по форме согласно приложению к постановлению Кабинета Министров Украины от 10 мая 2022 года № 584;

электронную декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденную постановлением Кабинета Министров Украины от 05.09.2023 № 953.

Далее в сервисном центре МВД на транспортное средство выдаются номерные знаки и временный регистрационный талон.

Также транспортное средство снимается с временного военного учета. Это возможно в случаях, если воинская часть осуществит информирование относительно следующих обстоятельств:

уничтожение транспортного средства;

гибель (смерть) приобретателя;

приостановление военной службы приобретателя;

признание приобретателя лицом, пропавшим без вести;

пребывание приобретателя в плену;

пребывание приобретателя на лечении в течение периода, превышающего один месяц (в частности, в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем);

пребывание приобретателя в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством;

увольнение приобретателя с военной службы;

отказ приобретателя от транспортного средства, признанного гуманитарной помощью, в пользу другого военнослужащего.

Если автомобиль снят с временного учета, его можно передать только военнослужащему, который был внесен в акт приемки-передачи (может быть до пяти человек). В таком случае во временный регистрационный талон в графу «Особые отметки» вносится отметка «Гуманитарная помощь» и сведения о таких военнослужащих.

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Однако это не касается случаев, когда транспорт был снят с временного государственного учета для постановки на ведомственный учет или выбракован в связи с уничтожением.

Напомним, что в течение трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения транспортные средства, признанные гуманитарной помощью и состоящие на временном государственном учете, подлежат ведомственной регистрации государственными органами сектора безопасности и обороны. В противном случае временный государственный учет отменяется и транспортные средства будут считаться неучтенными.

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