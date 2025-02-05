Бумажных талонов не будет: в сервисных центрах МВД обновят электронную очередь — Finance.ua
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Бумажных талонов не будет: в сервисных центрах МВД обновят электронную очередь

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Бумажных талонов не будет: в сервисных центрах МВД обновят электронную очередь
Бумажных талонов не будет: в сервисных центрах МВД обновят электронную очередь
В феврале электронную очередь в сервисных центрах Министерства внутренних дел обновят.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
«До конца этого месяца МВД планирует ввести обновленную электронную очередь для защиты граждан от автоматизированных ботов и сохранения информации персональных данных», — отметил Тимченко.

Что изменится

Тимченко сообщил, что после того, как будет введена обновленная электронная очередь, ручного ввода информации не будет. Верификация будет происходить через смартфон с возможностью использования BankID или id.gov.ua. Ранее автоматизированные боты постоянно подавали запрос на свободные слоты в электронной очереди и таким образом занимали их.
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Бумажных талонов не будет. Мы хотим предотвратить дополнительное вмешательство, в частности «помощников администраторов». Также будет введена дополнительная опция — оплата услуг через смартфон", — сообщил замглавы МВД.
Министерство внутренних дел работает совместно с Министерством цифровой трансформации над обновлением электронной очереди в сервисных центрах, которое пройдет в несколько этапов, и увеличением функций, которыми граждане смогут пользоваться без участия администраторов.

Справка Finance.ua:

Напомним, ранее в Главном сервисном центре МВД подробно рассказали, как работает Э-запись.
  • Свободные слоты предварительной записи распределяются между функционалом «Э-запись» и терминалом, расположенным в помещении сервисного центра МВД, в среднем 50% на 50%.
  • Все неполученные гражданами слоты через Э-запись в определенный день приема становятся доступными в терминале.
  • Слоты формируются в системе для получения услуг на 21 день вперед. Они становятся доступными порционно и в рандомном порядке. То есть ежедневно системой высвобождается по 10% слотов от общего количества сгенерированных на 21 день вперед. Слоты появляются автоматически с 08:00 до 17:00 каждый день.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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