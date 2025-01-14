МВД тестирует новую версию е-записи еще в 52 сервисных центрах — Finance.ua

МВД тестирует новую версию е-записи еще в 52 сервисных центрах
МВД продолжает работать над усовершенствованием предварительной регистрации для получения услуг с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
С 14 января тестирование обновленной системы е-записи вводится еще в 52 сервисных центрах МВД. На данный момент она уже работает в сервисном центре МВД в Броварах.
Обновленная тестовая онлайн-запись будет открыта на все услуги, доступные начиная с 4 февраля 2025 года.
Соответственно, чтобы не останавливать процесс обслуживания граждан, будут параллельно работать 2 системы е-записи:
- В сервисных центрах МВД, где еще не было введено тестирование, будет работать предварительная система е-записи.
- В сервисных центрах МВД, где вводится обновленная тестовая система е-записи, регистрация происходит:
- для получения услуг до 1 февраля — в предварительную систему е-запись;
- для получения услуг после 4 февраля — в тестовую систему е-запись.
Такое разграничение будет действовать на время переходного периода.
Предварительная регистрация и подробные инструкции по ссылке.
Поделиться новостью