МВД тестирует новую версию е-записи еще в 52 сервисных центрах — Finance.ua
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МВД тестирует новую версию е-записи еще в 52 сервисных центрах

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МВД тестирует новую версию е-записи еще в 52 сервисных центрах
МВД тестирует новую версию е-записи еще в 52 сервисных центрах
МВД продолжает работать над усовершенствованием предварительной регистрации для получения услуг с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
С 14 января тестирование обновленной системы е-записи вводится еще в 52 сервисных центрах МВД. На данный момент она уже работает в сервисном центре МВД в Броварах.
Обновленная тестовая онлайн-запись будет открыта на все услуги, доступные начиная с 4 февраля 2025 года.
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Соответственно, чтобы не останавливать процесс обслуживания граждан, будут параллельно работать 2 системы е-записи:
  1. В сервисных центрах МВД, где еще не было введено тестирование, будет работать предварительная система е-записи.
  2. В сервисных центрах МВД, где вводится обновленная тестовая система е-записи, регистрация происходит:
  • для получения услуг до 1 февраля — в предварительную систему е-запись;
  • для получения услуг после 4 февраля — в тестовую систему е-запись.
Такое разграничение будет действовать на время переходного периода.
Предварительная регистрация и подробные инструкции по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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