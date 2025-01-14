МВД тестирует новую версию е-записи еще в 52 сервисных центрах — Finance.ua

МВД тестирует новую версию е-записи еще в 52 сервисных центрах Сегодня 17:48

МВД тестирует новую версию е-записи еще в 52 сервисных центрах

МВД продолжает работать над усовершенствованием предварительной регистрации для получения услуг с целью предотвращения внешнего постороннего вмешательства в систему.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

С 14 января тестирование обновленной системы е-записи вводится еще в 52 сервисных центрах МВД. На данный момент она уже работает в сервисном центре МВД в Броварах.

Обновленная тестовая онлайн-запись будет открыта на все услуги, доступные начиная с 4 февраля 2025 года.

Читайте также Сервисные центры МВД меняют требования к экзаменаторам

Соответственно, чтобы не останавливать процесс обслуживания граждан, будут параллельно работать 2 системы е-записи:

В сервисных центрах МВД, где еще не было введено тестирование, будет работать предварительная система е-записи. В сервисных центрах МВД, где вводится обновленная тестовая система е-записи, регистрация происходит:

для получения услуг до 1 февраля — в предварительную систему е-запись;

для получения услуг после 4 февраля — в тестовую систему е-запись.

Такое разграничение будет действовать на время переходного периода.

Предварительная регистрация и подробные инструкции по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.