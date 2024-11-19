Сервисные центры МВД меняют требования к экзаменаторам — Finance.ua

Сервисные центры МВД меняют требования к экзаменаторам Сегодня 09:28 — Личные финансы

Сервисные центры МВД меняют требования к экзаменаторам

В Украине существенно меняются требования к экзаменаторам, которые принимают экзамены у кандидатов в водители.

Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

«Все экзаменаторы должны отлично владеть навыками управления и знать правила дорожного движения. Ключевые требования: соблюдение стандартов коммуникации, принципов безбарьерности и умение принимать экзамены у людей с инвалидностью. А это предполагает, что экзаменаторы должны знать технические характеристики транспортных средств соответствующей категории и, в частности, переоборудованных автомобилей», — заявил Рудык.

Согласно требованиям, экзаменаторы, уже работающие в сервисных центрах МВД, должны пройти повышение квалификации по специальной краткосрочной программе.

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Лица, которые готовятся стать экзаменаторами, допускаются к принятию практических экзаменов после прохождения обучения по специальной профессиональной программе повышения квалификации и сдачи итогового зачета.

Рудык сказал, что Главный сервисный центр МВД совместно с Департаментом образования, науки и спорта МВД и Национальной академией внутренних дел разработали две программы обучения по повышению квалификации:

100-часовая специальная профессиональная программа;

40-часовая специальная краткосрочная программа.

Кроме того, он добавил, что первая группа новых экзаменаторов успешно прошла обучение.

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«С 9 по 25 октября этого года было проведено обучение группы из 10 администраторов сервисных центров МВД по Специальной профессиональной программе на базе Национальной академии внутренних дел. Они успешно прошли сточасовой курс подготовки и получили соответствующие сертификаты. Это администраторы наших подразделений из Киевской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областей». В течение трех недель они обучались и уже сейчас принимают практические экзамены у будущих водителей в сервисных центрах МВД", — сообщил Рудык.

В будущем свои знания и навыки экзаменаторы будут подтверждать раз в два года.

Справка Finance.ua:

с первого раза после самоподготовки успешно сдают теоретический экзамен 34% кандидатов в водители;

чтобы проверить свои знания — пригодится онлайн-тренажер. Он содержит все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене в сервисном центре МВД. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан;

сервисные центры МВД ужесточили меры контроля за сдачей экзаменов.



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