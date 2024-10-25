Экзамены на водительские права возобновляются еще в трех сервисных центрах МВД — Finance.ua

Экзамены на водительские права возобновляются еще в трех сервисных центрах МВД Сегодня 11:45 — Личные финансы

Экзамены на водительские права возобновляются еще в трех сервисных центрах МВД

С 29 октября в трех сервисных центрах МВД в Киевской, Харьковской и Николаевской областях возобновляется экзаменация. Теоретические и практические экзамены будут приниматься в городах — Бровары, Лозовая и Первомайск. Запись для получения услуги уже доступна онлайн

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что экзаменационные классы для теоретических экзаменов оборудованы видеокамерами, в частности, фиксирующими звук. Таким образом, кандидаты в водители не смогут получить возможную подсказку от посторонних лиц. Также видеокамеры установлены в автомобилях, на которых сдаются практические экзамены.

«Такой усиленный контроль исключает любое вероятное вмешательство в экзаменационную деятельность», — отмечают в МВД.

Будущие водители будут сдавать теоретические и практические экзамены в сервисных центрах МВД по адресам:

г. Бровары: сервисный центр МВД № 3243 по ул. Броварской сотни, 4А;

г. Лозовая: сервисный центр МВД № 6348 по адресу Микрорайон 5, дом. 3;

г. Первомайск: сервисный центр МВД № 4842 по ул. Вознесенская, 73Б.

Регистрация на экзамены

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной электронной записи. Талоны доступны через онлайн-функционал Э-запись

На теоретический экзамен запись доступна на 14 дней вперед, на практический — 21 день. В терминале, расположенном в сервисном центре МВД, запись осуществляется на текущий и 2 дня вперед.

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Теоретический экзамен можно сдавать как по результатам самоподготовки, так и после обучения в автошколе. Кандидаты в водители имеют 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Допускается не более 2 ошибок, если больше — экзамен не сдан. Следующая попытка будет доступна через 10 дней.

Стоимость сдачи теоретического экзамена — 250 грн.

После успешного теоретического экзамена будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и приступают к практической подготовке. После овладения навыками управления транспортными средствами и внутреннего экзамена в автошколе нужно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

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Стоимость — 420 грн.

Кандидаты в водители имеют неограниченное количество попыток сдачи экзаменов.

Напомним, для того чтобы выехать за пределы Украины, не достаточно просто иметь автомобиль и отправиться на нем в путь. Одним из обязательных условий для безопасного и легального пересечения границы является наличие полиса Зеленая карта

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