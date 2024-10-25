Экзамены на водительские права возобновляются еще в трех сервисных центрах МВД — Finance.ua

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Экзамены на водительские права возобновляются еще в трех сервисных центрах МВД

Личные финансы
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Экзамены на водительские права возобновляются еще в трех сервисных центрах МВД
Экзамены на водительские права возобновляются еще в трех сервисных центрах МВД
С 29 октября в трех сервисных центрах МВД в Киевской, Харьковской и Николаевской областях возобновляется экзаменация. Теоретические и практические экзамены будут приниматься в городах — Бровары, Лозовая и Первомайск. Запись для получения услуги уже доступна онлайн.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Отмечается, что экзаменационные классы для теоретических экзаменов оборудованы видеокамерами, в частности, фиксирующими звук. Таким образом, кандидаты в водители не смогут получить возможную подсказку от посторонних лиц. Также видеокамеры установлены в автомобилях, на которых сдаются практические экзамены.
«Такой усиленный контроль исключает любое вероятное вмешательство в экзаменационную деятельность», — отмечают в МВД.
Будущие водители будут сдавать теоретические и практические экзамены в сервисных центрах МВД по адресам:
  • г. Бровары: сервисный центр МВД № 3243 по ул. Броварской сотни, 4А;
  • г. Лозовая: сервисный центр МВД № 6348 по адресу Микрорайон 5, дом. 3;
  • г. Первомайск: сервисный центр МВД № 4842 по ул. Вознесенская, 73Б.

Регистрация на экзамены

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной электронной записи. Талоны доступны через онлайн-функционал Э-запись.
На теоретический экзамен запись доступна на 14 дней вперед, на практический — 21 день. В терминале, расположенном в сервисном центре МВД, запись осуществляется на текущий и 2 дня вперед.
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Теоретический экзамен можно сдавать как по результатам самоподготовки, так и после обучения в автошколе. Кандидаты в водители имеют 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов. Допускается не более 2 ошибок, если больше — экзамен не сдан. Следующая попытка будет доступна через 10 дней.
Стоимость сдачи теоретического экзамена — 250 грн.
После успешного теоретического экзамена будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и приступают к практической подготовке. После овладения навыками управления транспортными средствами и внутреннего экзамена в автошколе нужно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
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Стоимость — 420 грн.
Кандидаты в водители имеют неограниченное количество попыток сдачи экзаменов.
Напомним, для того чтобы выехать за пределы Украины, не достаточно просто иметь автомобиль и отправиться на нем в путь. Одним из обязательных условий для безопасного и легального пересечения границы является наличие полиса Зеленая карта.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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