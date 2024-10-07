В МВД объяснили нехватку талонов на экзамены для водителей — Finance.ua

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В МВД объяснили нехватку талонов на экзамены для водителей

Личные финансы
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В МВД объяснили нехватку талонов на экзамены для водителей
В МВД объяснили нехватку талонов на экзамены для водителей
В настоящее время в некоторых сервисных центрах МВД наблюдается недостаточное количество талонов на практический экзамен по сравнению со спросом. В результате миграции населения в более безопасные регионы наблюдается значительное влияние посетителей на получение услуг в центральных и западных регионах и, как следствие, уменьшение количества желающих в Запорожской, Николаевской, Херсонской областях.
Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

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К тому же, по его словам, нехватка времени для записи на экзамен зависит от нехватки кадров. Пока практически во всех регионах открыты вакансии на должности экзаменаторов и администраторов.
«Подбор и подготовка нового экзаменатора — это длительный процесс, поскольку кандидат должен иметь не только водительское удостоверение со всеми необходимыми категориями и опыт практического управления транспортными средствами, но и хорошо владеть инструкцией о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. — рассказал Николай Рудык. — Пока что мы отобрали 10 экзаменаторов, которых обучаем. После успешного прохождения этапа стажировки мы назначим их на должности и сможем сгенерировать дополнительное количество талонов».
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Один экзаменатор может принять от 10 до 15 практических экзаменов, но это зависит от составляющей безопасности.
Если в течение дня звучат воздушные тревоги, во время которых услуга не предоставляется, эта цифра уменьшается.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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