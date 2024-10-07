В МВД объяснили нехватку талонов на экзамены для водителей — Finance.ua

В МВД объяснили нехватку талонов на экзамены для водителей Сегодня 19:30 — Личные финансы

В МВД объяснили нехватку талонов на экзамены для водителей

В настоящее время в некоторых сервисных центрах МВД наблюдается недостаточное количество талонов на практический экзамен по сравнению со спросом. В результате миграции населения в более безопасные регионы наблюдается значительное влияние посетителей на получение услуг в центральных и западных регионах и, как следствие, уменьшение количества желающих в Запорожской, Николаевской, Херсонской областях.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

К тому же, по его словам, нехватка времени для записи на экзамен зависит от нехватки кадров. Пока практически во всех регионах открыты вакансии на должности экзаменаторов и администраторов.

«Подбор и подготовка нового экзаменатора — это длительный процесс, поскольку кандидат должен иметь не только водительское удостоверение со всеми необходимыми категориями и опыт практического управления транспортными средствами, но и хорошо владеть инструкцией о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. — рассказал Николай Рудык. — Пока что мы отобрали 10 экзаменаторов, которых обучаем. После успешного прохождения этапа стажировки мы назначим их на должности и сможем сгенерировать дополнительное количество талонов».

Читайте также В monobank появилась новая функция для водителей

Один экзаменатор может принять от 10 до 15 практических экзаменов, но это зависит от составляющей безопасности.

Если в течение дня звучат воздушные тревоги, во время которых услуга не предоставляется, эта цифра уменьшается.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.